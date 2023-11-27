Україна досі постачає Росії запчастини для літаків і вертольотів - розслідування

Останню поставку авіазапчастин було зроблено в січні цього року.

Авіапромисловість країни-агресорки Росії продовжує отримувати постачання від російської компанії "Авіа ФЕД сервіс", яка зі свого боку закупила більшу частину запчастин в Україні.

Про це йдеться у розслідування видання "Важные истории".

Від початку повномасштабного вторгнення компанія "Авіа ФЕД сервіс" поставила Міноборони РФ, "Ростеху" і президентському льотному загону РФ запчастин щонайменше на 650 млн рублів (2022 рік – липень 2023 року). Більша частина – на 370 млн рублів, прийшла з України.

Згідно з митними даними, "Авіа ФЕД сервіс" імпортувала:

деталі для ремонту літаків Ан-124 виробництва Харківського машинобудівного заводу ФЕД майже на 120 млн рублів;

запчастини для локаційних станцій вертольотів Ка-32 виробництва київського заводу "Радар" на понад 67 млн рублів;

деталі для ремонту двигунів Ан-24 і Ан-12 виробництва "Мотор Січ";

продукцію київського заводу "Артем", Харківського агрегатного конструкторського бюро, Вовчанського агрегатного заводу та інших українських підприємств приблизно на 170 млн.

Також були поставки із Франції, США та Великої Британії.

Після початку війни на сході України головний постачальник "Авіа ФЕД Сервіс" — харківський завод ФЕД (ХМЗ) офіційно зупинив усі постачання до Росії. Це був серйозний удар для підприємства – на Росію припадало близько 70% продажів.

Спочатку "Авіа ФЕД Сервіс" був заснований 1993 року як представництво ХМЗ. Нинішній директор заводу Олександр Решетник народився в Луганську, навчався в Харківському авіаційному інституті, на його персональному сайті є розділ з фотографіями співробітників ФЕД.

З початком війни на Донбасі завод офіційно зупинив поставки в Росію. 2018 року "Авіа ФЕД Сервіс" потрапила під українські санкції.

"Тому в 2022-2023 роках поставки їй йшли не напряму, а через зареєстровану в Об'єднаних Арабських Еміратах компанію Linker… На сайті сказано, що вона спеціалізується на постачанні авіадеталей для вертольотів Мі-8, Мі-17, Ка-32 "до будь-якої точку світу". На сайті LinkedIn можна знайти профіль керівника компанії – його звуть Андрій Курта. У профілі Курти у Вконтакті зазначено, що він народився в Чернігові і закінчив Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя", - пишуть журналісти.

Linker отримував українську продукцію, зокрема від "Мотор Січ", директор якого В'ячеслав Богуслаєв у жовтні минулого року був затриманий за підозрою в держзраді за "незаконне постачання товарів військового призначення для російської штурмової авіації".

На сайті спорідненої Linker компанії Amis зазначено, що компанія - офіційний представник "Мотор Січ" в ОАЕ і "має всі необхідні дозволи та ліцензії".

Останню поставку Linker було зроблено в січні цього року. Після цього поставки продовжилися вже через компанію "Бакайторг1" із Киргизстану, яка була зареєстрована у квітні 2023 року. За цей час вона встигла продати Росії продукції українського ХМЗ на 40 млн рублів.

Директор "Авіа ФЕД Сервіс" Олександр Решетник сказав у коментарі виданню, що українська продукція, яка надійшла на адресу компанії у 2022–2023 роках, була придбана його компанією раніше, у 2020–2021 роках, і просто "лежала за кордоном".

На запитання, як це можливо у випадку з поставками через "Бакайторг1", яку було зареєстровано лише кілька місяців тому, він не відповів.

Нагадаємо, до суду направили обвинувальний акт щодо експрезидента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва і директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на Росію.

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