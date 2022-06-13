"Україна довела, що здатна на неможливе": Кулеба закликав партнерів прискорити постачання важкого озброєння

Кулеба впевнений, що з достатньою кількістю зброї Україні вдасться перемогти Росію у війні, тому закликає партнерів допомогти.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів прискорити постачання важкої зброї.
Про це він написав на сторінці в Twitter.
"Україна довела, що здатна на неможливе та перемогла у важливих битвах за Київ, Чернігів, Суми, Харків — супроти всіх обставин. Уявіть, на що здатна Україна з достатньою кількістю зброї. Закликаю партнерів поставити чітку мету перемоги України і прискорити постачання важкої зброї", - заявив Кулеба.
Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрілися із пані послом США Бріджит Брінк.
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