Україна експортує 30% від довоєнних обсягів сільськогосподарської продукції - Кубраков

Україна наразі експортує близько 30% від довоєнного обсягу сільськогосподарської продукції.

Україна сьогодні відпрацьовує нові експортні шляхи як по лінії автомобільних доріг, залізниці, так і через дунайські порти.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на Конференції з відновлення України-2022 у Лугано.

"Зараз ми працюємо за лінією автомобільних доріг, залізниці та через Дунайські порти. Таким чином намагаємося збільшити можливості вивезення нашої продукції через блокування українських портів у Чорному морі", - сказав він.

За його словами, на жаль, усі ці заходи не можуть покрити 5-7 млн тонн постачання сільськогосподарської продукції на місяць, як це було до війни.

"Зараз ми досягли близько 30% того показника", - уточнив Кубраков.

Міністр уточнив, що низка портів на Дунаї втричі збільшила експорт продукції порівняно з мирним часом. Він зауважив, що нагальними потребами для експорту та бізнесу сьогодні є відновлення мостів на міжнародних трасах. Це дозволить посилити логістику всередині країни і допомогти експорту.

Кубраков нагадав, що внаслідок російської агресії було зруйновано 305 мостів, 24,7 тис. км. доріг, 6,5 тис. залізничного полотна пошкоджено або перебуває під контролем окупантів.

"У нас є тимчасові мости замість знищених, але вони не підходять для вантажівок. Швидка відбудова мостів дозволить підвищити пропускну спроможність з країнами-сусідами. Це не дуже затратні рішення, але дуже нагальні", - пояснив він.

Нагадаємо, до Іспанії прибуло перше судно з українським зерном.

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