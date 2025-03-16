Україна фактично змирилась із замороженням нинішньої лінії фронту – Іndependent

У виданні зазначають, що в Україні змирилися із заморожуванням нинішньої лінії фронту і тим, що частина території залишиться під контролем Росії при припиненні вогню, але не готові передавати РФ додаткову територію.

Одна з головним проблем в угоді з РФ – вимоги Путіна, щоб у будь-якій угоді Україна повністю поступилася Херсонщиною, Запорізькою, Донецькою і Луганською областями, які були частково окуповані.

Про це йдеться у статті Іndependent.

"Ми дійсно готові до миру, але нам потрібен тривалий мир, а не короткочасне припинення вогню . Ми не хочемо, щоб наші діти брали участь у цій битві. Путін грає в ігри. Ми зробили сильний хід – тепер його черга. Ми хочемо миру – якщо Росія не погодиться, увесь світ побачить, що вони брехуни ", – сказало високопоставлене джерело з України, ім’я якого не може бути назване, оскільки їм не дозволено спілкуватися зі ЗМІ.

Українські чиновники стурбовані тим, що зволікання Росії є не більш ніж "грою з їхнього боку".

Також читайте Смілива авантюра України: у WSJ оцінили підсумки Курської операції

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що цього тижня на переговорах з Україною йшлося про територіальні поступки, а раніше заявляв, що Київ повинен розраховувати на відмову від землі.

Українські офіційні особи на умовах розповіли The Independent, що погодилися з тим, що нинішні бойові лінії заморожуються, і Росія наразі утримує певну територію, щоб припинення вогню спрацювало, але поступка будь-якої додаткової території буде червоною лінією.

"Нерозумно вимагати, щоб, наприклад, Запоріжжя чи Херсон повністю віддали – це для нас звучить як ф*гня", – зазначає співрозмовник видання.

Співрозмовники Іndependent з українських владних кіл стверджують, що доля територій, які утримуються Росією з моменту вторгнення в лютому 2022 року, не вирішена.

"Ми зробимо все можливе, щоб повернути його за допомогою дипломатії", – зазначили вони.

Які червоні лінії виділила Україна?

Як згадувалося вище, найперше Україна рішуче відкидає будь-які нові територіальні поступки, зокрема передачу Росії Херсона, Запоріжжя та частини Донеччини.

Україна не визнає російську юрисдикцію на захоплених територіях і наполягатиме на їхньому поверненні дипломатичним шляхом.

Вимога повернення тисяч дітей, депортованих з окупованих територій України до РФ.

Звільнення тисяч цивільних осіб, які незаконно утримує РФ.

Надання міжнародних гарантій безпеки у разі порушення умов перемир’я.

Нагадаємо, Дональд Трамп зробив похмурий прогноз, якщо миру з РФ не буде.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.