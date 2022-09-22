"Україна гарантує життя": у Зеленського закликали мобілізованих росіян здаватися в полон

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав мобілізованих росіян здаватися в полон, якщо вони не хочуть загинути у війні проти України.

Посадовець запевнив, що Україна гарантує полоненим життя і вони не будуть видані Росії, якщо самі цього не захочуть.

Про це Подоляк написав у Мережі.

"Примусово мобілізовані громадяни Росії, які не бажають безславно загинути у чужій країні! За першої ж нагоди – здавайтеся в полон. Україна гарантує вам збереження життя та гідне поводження", – йдеться в повідомленні.

"За Женевською конвенцією, ви не будете видані РФ, якщо самі цього не захочете", – зауважив радник голови ОП.

Нагадаємо, за даними ексдепутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова, в таємному пункті указу про мобілізацію йдеться про мільйон призовників, а не про оголошених владою 300 тис.

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