Україна готова до обговорення варіантів вирішення конфлікту за однієї умови – Єрмак

Україна закликає світову спільноту, зокрема Фінляндію, до спільних зусиль для досягнення стабільного та справедливого миру з урахуванням екологічної безпеки та відновлення України.

Про це йдеться у статті голови Офісу президента України Андрія Єрмака, опублікованій фінським виданням Hufvudstadsbladet у вівторок, 22 жовтня.

"Третій рік війни Росії в Україні добігає кінця. Протягом усього цього часу наші союзники в Європі, Америці та інших країнах демонстрували рішучість та силу, підтримуючи нашу боротьбу за виживання нації", – зазначив Єрмак.

Він зауважив, що наближається важка дата – 1000 днів війни. І зараз міжнародні зусилля щодо забезпечення миру активізувались, як ніколи до цього. Й попри продовження бойових дій в Україні, дипломатичні зусилля, спрямовані на прокладення шляху до миру, не слабшають, а Фінляндія стала на цьому шляху "вірним і невтомним партнером" України.

"Тим часом скептики порушують питання, як Київ і його союзники зможуть реалізувати мирний план, якщо військова ситуація настільки динамічна. Моє послання вам полягає в тому, що у нас немає вибору – щоб забезпечити майбутнє, на яке заслуговують усі народи, ми зобов'язані продовжувати рухатися вперед. Коли мир справді настане, він спиратиметься на стовпи, представлені президентом Зеленським у його формулі миру з 10 пунктів", – зазначив глава ОПУ.

Єрмак нагадав, що Фінляндія відіграла неоціненну роль у створенні платформи для оцінки екологічних збитків, завданих війною в Україні. Це включає посилення міжнародної підтримки розмінування територій України, звільнених від російських окупантів, а також фінансування та технології для відновлення очисних споруд. Крім того, Фінляндія виступила важливим партнером у роботі щодо пом'якшення наслідків підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

"Тому не дивно, що цими вихідними в Гельсінкі пройшла конференція з екологічної безпеки. Метою заходу була інтеграція принципів захисту навколишнього середовища у безпекову політику та розробка ефективних стратегій управління екологічними ризиками. Захист та відновлення постраждалих екосистем, а також зниження загроз природі мають стати частиною мирного процесу", – заявив Єрмак.

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Він наголосив, що країну-агресорку необхідно притягнути до відповідальності за екоцид в Україні, щоб не допустити повторення таких злочинів у майбутньому. Але перед тим Україна має перемогти у війні та створити умови для сталого миру, зокрема зміцнення обороноздатності України та подальшу інтеграцію її до НАТО.

Глава ОПУ також закликав Фінляндію та інших союзників не зупинятись на досягнутому й брати активну участь у розробці механізму досягнення миру, який може "коригуватися і доповнюватися".

"Ми готові обговорити будь-які варіанти коригування нашої пропозиції за умови, що вони відповідають міжнародному праву та підтримують територіальну цілісність України, непорушність її кордонів та повний суверенітет країни. Україна, як жертва агресії, не може ухвалити жодних змін, які загрожують її існуванню, її праву на самовизначення чи людській гідності українського народу", – підкреслив Єрмак.

Він додав, що Україна розраховує на допомогу Фінляндії, щоб зробити мир реальністю для всього світу.

Нагадаємо, український режисер і командир штурмової роти в 47-й бригаді Олег Сенцов вважає, що перемога може бути "не скоро, не військовою та не такою приємною та однозначною", як була перемога над фашистами у Другій світовій війні. Він припустив, як і коли Росія буде остаточно переможена.

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