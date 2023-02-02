"Україна готова до різних сценаріїв": у розвідці оцінили загрозу нового вторгнення РФ з Білорусі

Ударних угруповань окупантів на території Білорусі поки не сформовано.

Станом на сьогодні немає загрози нового вторгнення окупантів з території Білорусі.

Про це заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив в ефірі загальнонаціональноого телемарафону.

За його словами, Путін не припиняє спроб втягнути режим Лукашенка у війну проти України. Зокрема, йдеться про участь у наземній операції, але успіху він не досяг. Ударних угруповань на території Білорусі поки не сформовано.

"Україна готова до різних сценаріїв. Це не означає, що ми розслаблені щодо білоруського напрямку. Але якщо ситуація зміниться, то про це буде знати суспільство, Сили оборони, українські спецслужби і розвідка. На сьогодні загроза не з Білорусі", – сказав Юсов.

Загроза повторного нападу РФ на Київ: що відомо

Раніше керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж заявив, що сценарій повномасштабного вторгнення окупантів, зокрема з Білорусі, є малоймовірним.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сьогодні сказав, що Володимир Путін, ймовірно, планує знову оточити Київ.

Командувач угруповання сил і засобів оборони Києва Олександр Павлюк запевнив, що у росіян немає можливості наступати на два фронти. Тому поки Кремль націлився на Донбас. Також він пояснив, навіщо РФ перекидає військових до Білорусі.

За даними української розвідки, станом на 25 січня на території Білорусі перебували 5,8 тис. російських військових.

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