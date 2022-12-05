Україна готова надати Росії гарантії безпеки: у Зеленського назвали умови та місце підписання договору

Радник Офісу президента Михайло Подоляк у річницю підписання Будапештського меморандуму розповів, що Україна готова надати Росії гарантії безпеки. Договір можна підписати у Будапешті.

Про це він написав у соціальних мережах.

"У річницю Будапештського меморандуму тема "колективних гарантій для Рф" виглядає вкрай інтригуюче. Але якщо випрошуєте, то… Україна готова гарантувати безпеку Рф в обмін на тотальну відмову Москви від ядерної зброї. Підписати договір можемо у тому ж місті – Будапешті, Угорщина", - написав радник Офісу Зеленського.

Будапештський меморандум

Україна 5 грудня 1994 року підписала Будапештський меморандум. Наша держава відмовилась від ядерної зброї, в обмін Росія, США, Велика Британія надали нашій державі гарантії безпеки. Україна своєю чергою в рамках угоди 1996 року виконала свої зобов'язання та знищила 2 тисячі стратегічних ядерних боєзарядів, успадкованих від СРСР.

19 лютого президент Зеленський перед повномасштабним вторгненням Росії під час виступу на Мюнхенській конференції безпеки оголосив, що ініціює переговори учасників Будапештського меморандуму (Україна, Росія, США та Велика Британія) щодо гарантій безпеки. Проте цей договір виявився не дієвим, щоб зупинити повномасштабну війну проти України.

Читайте також: