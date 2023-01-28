Україна готує аеродроми для винищувачів F-16 - Повітряні сили ЗСУ

За словами Юрія Ігната, у майбутньому військові аеродроми можуть стати місцями спільного базування для цивільної та бойової авіації.

Україна почала готувати аеродромну інфраструктуру для винищувачів F-16.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу, передає "Еспресо".

"Потрібно готувати аеродромну інфраструктуру для того, щоб пілоти могли сідати безпечно на злітно-посадкові смуги. У цьому питанні вже робота ведеться в різних регіонах України. Підключено, зокрема, і Міністерство оборони, і Міністерство інфраструктури та інші профільні відомства для того, щоб допомогти нам зробити аеродромну мережу", - заявив він.

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За словами Ігната, у майбутньому військові аеродроми можуть стати місцями спільного базування для цивільної та бойової авіації.

Зокрема на нових аеродромах могли б розмістити американські винищувачі F-16, які нині найбільше розглядаються для можливої передачі Україні через їх багатофункціональність. Відомо, що один такий літак може здійснювати удари по наземних цілях різними типами зброї (бомби, ракети тощо), а також стати частиною ППО, захищаючи небо від повітряних атак.

"Це (передача літаків від союзників - ред.) дуже допомогло б Україні на шляху до перемоги й деокупації наших земель. Скільки часу це займе - тут можна говорити досить умовно, тому що є терміни надзвичайно великі, а в умовах війни такі терміни для навчання пілотів та інженерно-авіаційного складу не підходять", - каже Ігнат.

Нагадаємо, 20 січня голова МЗС Нідерландів Вопке Гукстра повідомив, що уряд розгляне можливість постачання винищувачів F-16, якщо про це попросить український уряд.

Після цього радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що питання з F-16 розблоковане. За його словами, США не заперечуватимуть проти надання Україні цих винищувачів з боку Нідерландів, але ще рано говорити, коли і скільки сучасних літаків буде передано.

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