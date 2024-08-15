Україна готує евакуацію жителів Курщини: Верещук повідомила, куди вони зможуть виїхати

Російська влада досі не надсилала запит щодо евакуації своїх громадян.

Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права і надає відповідну допомогу цивільним мешканцям Курської області, які перебувають на підконтрольній Україні території. Зокрема їм буде надана можливість евакуюватися з Курської області.

Про це повідомила віцепрем’єрка, міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Зараз із військовими опрацьовуємо можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум. Щодо гуманітарного коридору в бік РФ: така можливість є, але за умови відповідного офіційного запиту з російської сторони. Наразі такого запиту не надходило", – пояснила віцепрем'єрка.

Нагадаємо, Україна готова допустити міжнародні гуманітарні організації до захоплених територій Курської області для "гуманітарного реагування та моніторингу ситуації".

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