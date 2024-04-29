Україна готує комплекс заходів для захисту F-16 на аеродромах – Євлаш

У Повітряних силах розповіли про підготовку для захисту винищувачів F-16, які прибудуть до України.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що Україна готує комплекс заходів для захисту винищувачів F-16, коли вони перебуватимуть на аеродромах в нашій країні.

Про це Євлаш розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, вже є низка напрацювань, як можна буде безпечно розмістити F-16 в Україні, щоб вони могли ефективно виконувати завдання та захищати повітряний простір.

"Але для цього необхідно правильно підготувати місце їхнього базування. Це колосальні кошти, йдеться про підземні сховища, бункери. Тому зараз розробляються методи щодо того, як саме їх можна буде розміщувати", - пояснив Євлаш.

Речник Повітряних сил зазначив, що після того, як Україна отримає F-16, Сили оборони зможуть проводити різноманітні операції з відбиття повітряних ударів РФ і завдання ураження по противнику.

Винищувачі F-16, зокрема будуть розосереджені на різних типах злітних смуг, де росіянам буде складно виявити українські літаки. Для цього буде застосуватись різний набір методів, щоб вводити ворога в оману.

Нагадаємо, очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив, коли перші F-16 з пілотами з'являться в Україні.

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