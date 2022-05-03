Україна готує посвідки на повернення для примусово вивезених до РФ українців - Денісова

Україна готує посвідки на повернення для примусово вивезених до РФ українців - Денісова

Оскільки українців вивозять до Росії без документів, вони поки не можуть виїхати звідти до інших держав.

Міністерство закордонних справ України разом з Міністерством цифрової трансформації напрацьовують рішення, яке дозволить примусово вивезеним до Російської Федерації українцям отримати посвідки у іноземних консульствах на території РФ.

Про це 3 травня в ефірі інформаційного телемарафону заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Оскільки українців вивозять до Росії без документів, як їм потім потрапити до іншої держави. Потрібна посвідка на повернення. Хто має давати – консул. У нас дипломатичних відносин з Російською Федерацією немає", - зазначила вона.

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За словами Денісової, зараз МЗС України та Мінцифри проводять дуже важливі перемовини з посольствами, які б могли на території Російської Федерації надавати ці посвідки.

"Тобто надавати консульські послуги нашим громадянам, це вкрай важливо. Тому що ми безумовно робимо там, потрошки надаємо можливість переїжджати нашим громадянам, спілкуючись з моїми колегами омбудсменами, з консульськими установами в інших держав: Естонія, Латвія, Литва", - сказала Денісова.

Нагадаємо, Росія готувалася до масової депортації українців від початку року.

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