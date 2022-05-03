Україна готує посвідки на повернення для примусово вивезених до РФ українців - Денісова

Оскільки українців вивозять до Росії без документів, вони поки не можуть виїхати звідти до інших держав.
Міністерство закордонних справ України разом з Міністерством цифрової трансформації напрацьовують рішення, яке дозволить примусово вивезеним до Російської Федерації українцям отримати посвідки у іноземних консульствах на території РФ.
Про це 3 травня в ефірі інформаційного телемарафону заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
"Оскільки українців вивозять до Росії без документів, як їм потім потрапити до іншої держави. Потрібна посвідка на повернення. Хто має давати – консул. У нас дипломатичних відносин з Російською Федерацією немає", - зазначила вона.
За словами Денісової, зараз МЗС України та Мінцифри проводять дуже важливі перемовини з посольствами, які б могли на території Російської Федерації надавати ці посвідки.
"Тобто надавати консульські послуги нашим громадянам, це вкрай важливо. Тому що ми безумовно робимо там, потрошки надаємо можливість переїжджати нашим громадянам, спілкуючись з моїми колегами омбудсменами, з консульськими установами в інших держав: Естонія, Латвія, Литва", - сказала Денісова.
Нагадаємо, Росія готувалася до масової депортації українців від початку року.
Читайте також:
- До Запоріжжя прибула колона евакуйованих жителів Маріуполя: фото
- Дають камінь і змушують ним здирати татуювання: у Маріуполі окупанти вигадують нові знущання у фільтраційних таборах
- "До фільтраційних таборів": російські окупанти вивезли з Маріуполя понад 30 тисяч жителів