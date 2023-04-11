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Україна готує "сюрпризи" для військових кораблів РФ: Резніков заінтригував новою заявою

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Час на прочитання
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Україна готує "сюрпризи" для військових кораблів РФ: Резніков заінтригував новою заявою

Фото: Associated Press

Україна чекає слушного моменту, щоб повторити "бавовну", каже міністр.

Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, що Росія і досі достеменно не знає, як затонув крейсер "Москва", а тому ЗСУ готують нові "сюрпризи" для російських військових кораблів. 

Про це він сказав під час спільного брифінгу з в.о. міністра оборони Данії Троелса Лунд Поульсена в "Ukraine Media Center Odesa"

Резніков наголосив, що росіянам і досі невідомі усі нюанси щодо затоплення флагмана Чорноморського флоту - крейсера "Москва", а тому поки ніхто не розголошуватиме деталей цієї спецоперації. Він додав, що Україна готує "сюрпризи" й іншим кораблям, які беруть участь у бойових діях проти нашої держави. 

"Є деякі нюанси, які досі не відомі нашому ворогу, а це означає, що ми можемо пропонувати їм ще черговий "сюрприз" на морі, чергову "бавовну", пов’язану з їхніми кораблями. Ми просто чекаємо слушного моменту, щоб повторити цю історію", - наголосив Резніков. 

Нагадаємо, 13 квітня 2022 року на російському ракетному крейсері "Москва" Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через влучання у нього ракет українського протикорабельного комплексу "Нептун". Згодом "Москва" разом із великою кількістю екіпажу пішла на дно. Аналітики оцінювали втрату цього військового корабля, як дуже значну. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1160
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