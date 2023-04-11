Україна готує "сюрпризи" для військових кораблів РФ: Резніков заінтригував новою заявою

Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, що Росія і досі достеменно не знає, як затонув крейсер "Москва", а тому ЗСУ готують нові "сюрпризи" для російських військових кораблів.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з в.о. міністра оборони Данії Троелса Лунд Поульсена в "Ukraine Media Center Odesa".

Резніков наголосив, що росіянам і досі невідомі усі нюанси щодо затоплення флагмана Чорноморського флоту - крейсера "Москва", а тому поки ніхто не розголошуватиме деталей цієї спецоперації. Він додав, що Україна готує "сюрпризи" й іншим кораблям, які беруть участь у бойових діях проти нашої держави.

"Є деякі нюанси, які досі не відомі нашому ворогу, а це означає, що ми можемо пропонувати їм ще черговий "сюрприз" на морі, чергову "бавовну", пов’язану з їхніми кораблями. Ми просто чекаємо слушного моменту, щоб повторити цю історію", - наголосив Резніков.

Нагадаємо, 13 квітня 2022 року на російському ракетному крейсері "Москва" Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через влучання у нього ракет українського протикорабельного комплексу "Нептун". Згодом "Москва" разом із великою кількістю екіпажу пішла на дно. Аналітики оцінювали втрату цього військового корабля, як дуже значну.

Читайте також: