Україна готується до можливого вторгнення РФ з Білорусі: ворога планують зупинити ще на кордоні

Українські сили готуються до можливого повторного вторгнення російської армії з Білорусі. Сили оборони планують зупинити ворога ще на кордоні.

Про це повідомив командувач угрупування сил і засобів оборони столиці генерал-лейтенант Олександр Павлюк в ефірі телемарафону.

За його словами, триває постійне відстежування руху російських підрозділів, їх нові точки дислокації та полігони. Тому військово-політичне керівництво матиме час для сповіщення громадян у разі повторної спроби наступу на Київ.

"Ми створили угруповання на кордоні з Білоруссю, яке готове гідно зустріти ворога. Київська область досить потужно підготувалася до можливого нового наступу. Це кілька рубежів довкола Києва загальною протяжністю близько 1000 км, де на основі фортифікаційних позицій, довгострокових оборонних споруд створено потужну систему оборони, і так просто пройти буде неможливо", - зазначив Павлюк.

За його словами, наразі весь кордон з Білоруссю являє собою "суцільні завали та мінні поля". Щоб пройти через них, ворогу знадобляться зусилля.

"До того ж по них сплановано вогонь артилерії, роботу від снайперських груп до мобільних вогневих груп. Ми не плануємо пропустити їх далі кордону", - підкреслив Павлюк.

Нагадаємо, Білорусь та Росія нарощують військову присутність поблизу кордону з Україною. До Білорусі продовжують прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил РФ.

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