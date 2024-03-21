Готуємося до тривалої війни й "найгірших сценаріїв": у Раді пояснили ситуацію з "обмежено придатними"

За словами нардепа Юрія Здебського, людей, які обмежені у своїх фізичних здібностях, призначатимуть на відповідні військові посади і не відправлятимуть у штурмовики.

Верховна Рада України 21 березня 2024 року ухвалила у другому читанні і в цілому проєкт Закону №10313 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист.

Новий закон прокоментував член оборонного комітету, народний депутат фракції "Слуга народу" Юрій Здебський.

Як пояснив Здебський, у законі прибрали поняття "обмежено придатний" для чоловіків призовного віку, залишивши норму про повну придатність або непридатність.

"Задум до закону простий: мобілізувати людей, сформувати резерв, захистити нашу країну. І для цього впроваджується категорія – або ти придатний, або взагалі тебе списали й забули. Ти можеш працювати водієм, але не підеш у штурмовики, якщо обмежений в якихось своїх фізичних здібностях", – пояснив нардеп.

За його словами, таке рішення було мотивоване підготовкою до тривалої війни та "найгірших сценаріїв". Також законом передбачено першочергову військову освіту. Тобто людина віком від 18 до 25 років має пройти вишкіл, стати на військовий облік і здобути військову спеціальність.

"Всіх людей, які за станом здоров'я придатні, від 25 до 60 років зробити військовозобов'язаними, всі мають стати в стрій. Або ти підпадаєш під бронювання, або ти в строю – ось що передбачено законом", – зазначив Юрій Здебський.

Він також додав, що висновок про придатність або непридатність до військової служби, як і раніше, визначатиме військово-лікарська комісія.

Нагадаємо, законопроєкт №10313, крім збільшення прав військових, передбачає заборону розміщувати певну інформацію в Інтернеті.

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