Україна готується до всіх можливих сценаріїв: Зеленський про повторне вторгнення з боку Білорусі

Україна готується до всіх можливих сценаріїв: Зеленський про повторне вторгнення з боку Білорусі

Президент України розповів, чи є ризики повторного вторгнення Росії через територію Білорусі.

Зараз Україна готується до всіх можливих сценаріїв. Однак ризики повторного вторгнення з боку Білорусі поки мінімальні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський 6 червня журналістам, пише "РБК-Україна".

"Ми готуємося до всіх ризиків вторгнення, але поки наші аналітики, експерти, не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі", - сказав він.

Нагадаємо, у Білорусі знову помітили колону військової техніки: у бік Мінська рухалися десятки танків та БМП.

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