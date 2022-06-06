Україна готується до всіх можливих сценаріїв: Зеленський про повторне вторгнення з боку Білорусі

Президент України розповів, чи є ризики повторного вторгнення Росії через територію Білорусі.
Зараз Україна готується до всіх можливих сценаріїв. Однак ризики повторного вторгнення з боку Білорусі поки мінімальні.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський 6 червня журналістам, пише "РБК-Україна".
"Ми готуємося до всіх ризиків вторгнення, але поки наші аналітики, експерти, не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі", - сказав він.
Нагадаємо, у Білорусі знову помітили колону військової техніки: у бік Мінська рухалися десятки танків та БМП.
Читайте також:
- Перед повномасштабним вторгненням Росія мала дані про розміщення ЗСУ в Гостомелі – Монастирський
- У ДПСУ розповіли, навіщо РФ обстрілює північні кордони України і чи є ризик повторного нападу на регіони
- Загроза завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі зберігається - Генштаб