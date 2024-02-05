Україна готується до наступу на фронті: експерт назвав потенційний термін та напрямок

На думку експерта, тактична наступальна операція України може "перерости в певний оперативний успіх".

У квітні, коли російська армія візьме оперативну паузу, Збройні сили України можуть скористатися цим та провести власну наступальну операцію.

Таку думку висловив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

За його припущеннями, Україна може знову спробувати завдати удару на півдні, аби спробувати прорватися до Криму.

"І, звичайно, в українських сил з'являються можливості для проведення тактичних наступальних операцій, які, можливо, можуть перерости в певний оперативний успіх. Ймовірно, йдеться про південь, де зараз проходить Чорноморська операція з повітря і де вражаються російські об'єкти в окупованому Криму. Не виключено, що її можуть продовжити і суходолом, на лівобережжі Херсонщини", - сказав він.

Водночас Мусієнко підкреслив, що навіть під час паузи РФ не відмовиться від усіх наступальних дій і на деяких ділянках фронту продовжить штурми.

"Просто вони зменшать активність, інтенсивність і кількість сил, які будуть застосовувати. Ну і будуть, вочевидь, знаходитися в активній обороні. Зараз в активній обороні перебуваємо ми", - застеріг він.

Нагадаємо, нещодавно Кирило Буданов анонсував новий контрнаступ ЗСУ. Головний розвідник заявив, що наступ Росії, який зараз триває на фронті, буде "повністю вичерпано" до "ранньої весни".

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