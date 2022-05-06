САУ DITA з безпілотною вежею: основні характеристики артустановки

САУ DITA представили лише минулого року. Ця самохідна артустановка відрізняється автоматичним режимом стрільби, броньованою кабіною, системою самодіагностики та безпілотною вежею. Які ще характеристики САУ DITA вражають - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як повідомляє Defense Express з посиланням на власні джерела, Міноборони України веде переговори щодо придбання у приватної компанії Excalibur Army для ЗСУ новітньої САУ DITA з "натівським" калібром 155 мм. Нагадаємо, що вперше самохідна артустановка була показана широкій публіці лише в лютому 2021 року під час виставки IDEX-2021.

Що відомо про САУ DITA

Самохідна артустановка DITA відрізняється автоматизацією та високою дальністю стрільби, завдяки чому вона може стати для Збройних Сил України досить ефективним засобом у контрбатарейній боротьбі з окупантами. Також вона може виступати як "артилерійський спецназ" разом з іншими САУ.

Якщо порівнювати САУ DITA з новітніми російськими артустановками САУ 2С19М2 "Мста-С" та буксированною "Мста-В", які мають дальність стрільби не більше 28 км, відразу видно, що вона здатна знищувати ворожу артилерію, знаходячись поза зоною її досяжності.

Ще однією особливістю САУ DITA можна назвати автоматизацію всіх процесів, що дозволяє управляти нею за допомогою лише двох осіб. Безпілотна вежа має автоматичне подавання снарядів, а кабіна екіпажу - броньована. Тому особовий склад захищений практично від усіх можливих загроз на полі бою.

А ще DITA забезпечена цифровою системою управління вогнем, системою управління боєм та автоматизованою системою, завдяки якій передбачається опція вибору боєприпасів та контролюється їх подавання в казенну частину ствола. Самохідна артустановка отримує цілеуказання від розвідувальних дронів. Останнє позитивно впливає на її характеристики скорострільності: постійний темп стрільби складає 5 снарядів на хвилину, а початковий - 6 снарядів на хвилину. Після виконання вогневої задачі САУ покидає позицію усього лише за 45 секунд.

Завдяки допоміжному бортовому генератору електроенергії вести стрільбу можна практично безперебійно. Він же дозволяє вести вогонь навіть в тому разі, коли двигун не працює.

Самохідна артустановка DITA отримала систему кондиціонування повітря, систему самодіагностики та вбудований захист від наслідків застосування зброї масового ураження. А ще, як наголошують в компанії Excalibur Army, від своєї попередниці САУ DITA відрізняється відмінною прохідністю по пересічній місцевості.

Основні тактико-технічні характеристики

САУ DITA: характеристики / defence-ua.com

Повна довжина: 13,02 м;

13,02 м; Висота: 3,12 м;

3,12 м; Ширина: 3,1 м;

3,1 м; Вага: 29 тонн;

29 тонн; Екіпаж: 2 особи;

2 особи; Боєкомплект: 155-мм гаубиця (45 калібрів довжина ствола);

155-мм гаубиця (45 калібрів довжина ствола); Максимальна швидкість: по пересічній місцевості - 25 км/год, по шосе - 90 км/год;

по пересічній місцевості - 25 км/год, по шосе - 90 км/год; Дальність стрільби: 39000 м;

39000 м; Заряджання: автомат;

автомат; Швидкострільність: 5-6 пострілів/хвилину;

5-6 пострілів/хвилину; Боєкомплект у конвеєрах: 40 снарядів;

40 снарядів; Двигун: TATRA T3C-928-90, потужністю 300 кВт;

TATRA T3C-928-90, потужністю 300 кВт; Глибина броду: 1,2 м.

САУ DITA / defence-ua.com

Завдяки підсистемам автоматичного наведення гармати та вибору типу боєприпасу значно скоротився час, який потрібен на виконання бойового завдання. Водночас при необхідності (наприклад, аварійна ситуація) можливе також і ручне заряджання і наведення гармати. Прицілюватися додатково можна за допомогою механічної панорами, яка встановлена на місці оператора.