Україна готова обміняти полонених китайців: Зеленський назвав єдиний варіант

Полонених китайських громадян можуть обміняти

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Україна готова обміняти китайських громадян, які воювали за Росію і потрапили в український полон. Єдиним варіантом є обмін на українських воїнів.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За його словами, інформацію про готовність до обміну українська сторона вже передала.

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«Хтось вчора сказав, що ходять чутки, що ми готові обміняти китайських воїнів на якісь там справи або розмови з лідером Китаю. Я хотів би сказати, що це абсолютно несерйозні сигнали, тому що ми будь-яких полонених міняємо тільки на українських воїнів», - наголосив український президент.

Нагадаємо, українські військові вперше взяли в полон двох китайських військових під час бойових дій проти російської окупаційної армії на Донеччині.

У Пекіні заявили, що перевіряють цю інформацію з українською стороною.