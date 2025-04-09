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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Україна готова обміняти полонених китайців: Зеленський назвав єдиний варіант

Інформацію про готовність до обміну українська сторона вже передала.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
полонені китайці

Полонених китайських громадян можуть обміняти

Україна готова обміняти китайських громадян, які воювали за Росію і потрапили в український полон. Єдиним варіантом є обмін на українських воїнів.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За його словами, інформацію про готовність до обміну українська сторона вже передала.

«Хтось вчора сказав, що ходять чутки, що ми готові обміняти китайських воїнів на якісь там справи або розмови з лідером Китаю. Я хотів би сказати, що це абсолютно несерйозні сигнали, тому що ми будь-яких полонених міняємо тільки на українських воїнів», - наголосив український президент.

Нагадаємо, українські військові вперше взяли в полон двох китайських військових під час бойових дій проти російської окупаційної армії на Донеччині.

У Пекіні заявили, що перевіряють цю інформацію з українською стороною.

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