Україна готує авіаційний апгрейд: Зеленський розкрив деталі масштабного посилення Повітряних сил

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив про посилення авіаційної компоненти Сил оборони України та наявні домовленості щодо постачання сучасних бойових літаків для Повітряних сил.

За словами глави держави, Україна перебуває у постійному контакті з командуванням Повітряних сил і військовим керівництвом, а результати цієї роботи з часом будуть відчутні на практиці.

“Ми говоримо з Повітряними силами тощо, з командуванням. Я думаю, ви це будете відчувати”, — зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що Україна має домовленості про постачання нових бойових літаків, зокрема шведських Gripen та французьких Rafale. За його словами, йдеться про сучасні машини, які мають суттєво посилити можливості української авіації.

“Україна має на сьогодні домовленості про постачання в Україну 150 військових літаків Gripen, 100 літаків Rafale. Це найкращі літаки, на наш погляд, у світі, які є. Безумовно, є і F-16. На озброєнні української авіації сьогодні є F-16 — не нові, а ті літаки, про які я сказав, це нові”, — заявив президент.

Окремо Зеленський наголосив, що паралельно з посиленням військової авіації Україна планує після завершення війни відновлювати й розвивати цивільну авіацію.

“Також ми будемо піднімати цивільну авіацію, будемо її розвивати, але обов’язково закінчимо війну і будемо фокусуватись на цьому напрямку також”, — підсумував глава держави.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що у підрозділах Повітряних сил ЗСУ в низці областей відбудуться кадрові зміни. Головною метою рішень є зміцнення малої ППО та підвищення ефективності протидії російським ударним безпілотникам.