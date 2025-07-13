Україна готує нові далекобійні удари по території Росії: деталі від Зеленського

Володимир Зеленський на нараді з Генштабом. / © Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський анонсував підготовку нових далекобійних ударів по російській території.

Про це він заявив за підсумками наради з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, начальником Генштабу Андрієм Гнатовим і міністром оборони.

За словами глави держави, ситуація на ключових напрямках — Покровському, Новопавлівському, у Запорізькій, Харківській та Сумській областях — залишається напруженою, але контрольованою. Він наголосив, що Росія не досягає поставлених завдань цього літа, зокрема через стійкість української оборони.

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“Російська армія значно відстала від очікувань її командування. Наші підрозділи будуть і надалі знищувати окупанта й робити все для перенесення війни на російську територію. Готуємо нові наші далекобійні удари”, — заявив Зеленський.

Президент також підкреслив, що відповідь України на кожен російський удар буде “незмінно жорсткою”. Зокрема, Головком доповів про знищення російських військових, причетних до загибелі однорічного хлопчика на Херсонщині.

Окремо Зеленський анонсував візит в Україну американського генерала Кіта Келлога. У центрі уваги — питання постачання зброї та масштабування спільного виробництва озброєнь. Наразі близько 40% озброєння для фронту вже виробляється в Україні.

“Наше завдання — відчутно збільшити цей показник і посилити оборонну самостійність держави. Для цього будуть впроваджені регуляторні, фінансові та кадрові зміни”, — додав глава держави.

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Крім того, Володимир Зеленський заявив, що, попри спроби Росії посилити терор та залякати українців постійними атаками, сили ППО показали хороші результати та збили більшість безпілотників РФ.