Україна готує нові удари вглиб Росії: Зеленський ухвалив важливе рішення

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Українські далекобійні удари по території Росії досягають визначених цілей. Президент Володимир Зеленський повідомив про результати роботи Сил оборони та затвердив проведення нових операцій.

Про це глава держави заявив, коментуючи доповідь міністра оборони Євгенія Хмари.

Реклама

За словами Зеленського, міністр доповів про виконання плану далекобійних санкцій проти Росії.

Реклама

«Наші українські дипстрайки досягають визначених цілей. Затвердив нові операції», — наголосив президент.

Україна готується до нового «Рамштайну»

Водночас Зеленський повідомив про підготовку до чергової зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яка має відбутися вже завтра.

Міністр оборони Євгеній Хмара представить партнерам ключові потреби України. Насамперед ітиметься про ракети-перехоплювачі для протиповітряної оборони та боєприпаси для української бойової авіації.

Окрему увагу планують приділити збільшенню виробництва безпілотників для Сил оборони та залученню додаткового фінансування.

Реклама

«Є перспектива збільшити виробництво дронів для наших Сил оборони. Будемо говорити про додаткове фінансування. Потрібно й більше імпульсу для спільних із партнерами виробництв», — зазначив Зеленський.

Президент наголосив на необхідності прискорити оборонну співпрацю із союзниками та висловив сподівання на результативну зустріч.

«Швидкість нашої роботи повинна збільшуватись, і кожен день має давати Україні та партнерам результати», — підсумував він.

Атаки на Татарстан і Кримський міст: що відомо

Нагадаємо, в ніч проти 15 листопада безпілотники атакували Нижньокамськ у Татарстані. За повідомленнями місцевих жителів і моніторингових каналів, після ударів на одному з підприємств спалахнула масштабна пожежа. Ймовірною ціллю називають «Нижньокамськнафтохім» — один із найбільших нафтохімічних заводів Росії, який виробляє синтетичні каучуки та пластмаси. Офіційних даних про масштаби руйнувань і постраждалих не оприлюднили.

Реклама

Крім того, 16 листопада під час масованої атаки дронів повідомлялося про удар по Кримському мосту. За даними Telegram-каналів, було пошкоджено одну з арок судноплавного прольоту, а на під'їздах утворилися черги приблизно з 2000 автомобілів. Незалежного підтвердження цих пошкоджень немає.

Російська влада заявила про тимчасове перекриття автомобільного руху для оцінювання пошкоджень, однак речник Кремля Дмитро Пєсков назвав їх незначними.

Водночас військовослужбовець 41-го полку безпілотних систем «Pilum» Станіслав Бунятов зазначав, що удари по Кримському мосту завдавали йому не більшої шкоди, ніж російські атаки українським мостам.

«Щоб зруйнувати його, потрібен комплексний удар по опорах або точний удар тактичною ядерною зброєю, якої у нас тепер немає», — пише військовий.

Новини партнерів