Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Українські Сили оборони готують нові далекобійні удари по території Росії, які будуть відчутними для держави-агресорки.

Про це у п’ятницю, 18 липня, повідомив президент України Володимир Зеленський після наради з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та міністром оборони Денисом Шмигалем.

За його словами, на цій нараді обговорювали, які сили та засоби необхідні для більш результативного знищення окупанта та більш відчутних українських далекобійних ударів.

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«Максимально забезпечимо», - запевнив президент.

Володимир Зеленський також повідомив деякі подробиці доповіді головкома Сирського про ситуацію на фронті.

«Кожне російське намагання прориватись уперед має отримувати належну вогневу відповідь українських сил. Зокрема, знищуємо російські диверсійні групи, які намагаються просуватись і заходити в українські міста й села. У жодної такої російської ДРГ шансів на виживання не буде», - наголосив він.

За словами президента, на нараді обговорили передусім захист на Покровському та інших напрямках на Донеччині, де сконцентровано найбільше зусиль окупанта.

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Також йшлося і про інші напрямки.

«Непростою залишається ситуація в прикордонних районах Сумської та Харківської областей. Російська армія продовжує знущатися з наших людей на Херсонщині та Миколаївщині, атакуючи цивільних різними типами дронів. Будемо відповідати їм відчутно», - пообіцяв Володимир Зеленський.

Нагадаємо, видання Washington Post з посиланням на анонімного українського чиновника повідомило, що в розмові з Володимиром Зеленським 4 липня президент США Трамп заявив, що Україні потрібно перейти в наступ.