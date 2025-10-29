Україна готується до найсуворішої зими: чи зможе Захід діяти швидко, щоб не програти війну

Війна в Україні / © Associated Press

Україна стоїть на порозі найскладнішої зими з моменту російського вторгнення 2022 року. Це вже не ризик, а неминучість: обидві сторони заблоковані на землі та зосереджені на повітряних операціях. Росія має чіткий план перемоги, Україна — план виживання. Але чи є у союзників Києва власний план? Поки що відповідь — сумнівна.

Про це пише видання Bloomberg.

Санкції президента США Дональда Трампа проти “Роснефти” та “Лукойла” дали промінь надії, але він дуже крихкий. Залишається невідомим, чи готовий Вашингтон витримати фінансові та політичні витрати, щоб ці санкції реально вплинули на плани Володимира Путіна. Політика США щодо України залишається суперечливою: адміністрація переклала основний фінансовий тягар постачання озброєння та допомоги на Європу, яка сама перебуває у складному становищі.

Європейські країни знають, що ключ до заповнення “дірки” у фінансуванні — заморожені активи російського Центробанку на суму 140 млрд євро. Але навіть це не гарантовано: Бельгія, де зберігається більша частина коштів, лише щойно зірвала угоду, побоюючись судових витрат. У кращому разі Україна може отримати ці гроші лише у грудні, а поки що залишиться без додаткових ресурсів до кінця першого кварталу 2026 року.

Нерішучість Вашингтона та Європи робить союзників Києва вразливим місцем у війні. Від їхніх рішень — або від бездіяльності — ймовірно, залежатиме результат конфлікту. План виживання України повністю залежить від того, чи зможе вона протриматися достатньо довго, поки витрати Росії на вторгнення не перевищать їхні можливості.

Повідомлення Путіна Захід сприймає однозначно: Москва переконана, що Україна зрештою зазнає поразки, і готова перейти до вирішального протистояння, якщо хтось стане на заваді. Лідерам США та ЄС варто зробити такий самий висновок: будь-які кроки мають здійснюватися рішуче й негайно.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що союзники мають рішуче підтримувати Україну, а також і назвав прийдешню зиму “вирішальною”.

Очільник німецького МЗС закликав західних партнерів до більш рішучої підтримки України — як у військовому, так і в енергетичному напрямках, адже енергосистема країни перебуває під постійними російськими обстрілами.