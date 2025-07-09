Україна і 5 країн НАТО відновлять використання протипіхотних мін: яка причина

Міни / © Associated Press

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Україна, Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія заявили про намір вийти з Оттавської конвенції — міжнародного договору 1997 року, що забороняє виробництво, використання та зберігання протипіхотних мін. Формально процес виходу з договору триває шість місяців.

Про це повідомило видання The New York Times.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, Росія «використовує протипіхотні міни з крайнім цинізмом», а тому Україна більше не може дотримуватися умов, яких противник сам ніколи не визнавав.

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За даними міжнародних правозахисників, понад 160 країн світу приєдналися до Оттавської конвенції. Її дотримання дозволило знищити понад 55 мільйонів мін. Але Росія, США, Китай та кілька інших держав не стали учасниками договору.

Намір країн відновити використання мін уже викликав критику. Зокрема, директорка Міжнародної кампанії за заборону мін Тамар Габельнік заявила, що така зброя здебільшого вбиває цивільних і «ніяк не допоможе їм проти Росії». Вона вважає подібні дії «просто політичними іграми» чиновників. За даними Червоного Хреста, 80% жертв протипіхотних мін — мирне населення.

Фінська депутатка Вероніка Хонкасало назвала рішення своєї країни «кроком назад», хоча зазначила, що страх перед можливою агресією РФ після повномасштабної війни в Україні сильно вплинув на суспільну думку. Фінляндія має понад 1300 км спільного кордону з Росією.

Лаурінас Кастюнас, колишній міністр оборони Литви, після візиту до України закликав країни Балтії переглянути обмеження щодо мін. За його словами, українські військові повідомили, що відсутність можливості використовувати таку зброю ускладнює стримування наступів.

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У березні міністри оборони Польщі та країн Балтії, які є членами НАТО, виступили за вихід із договору, підкресливши, що ризики для східного флангу Альянсу істотно зросли.

На відміну від інших країн, які знищили свої запаси мін після приєднання до конвенції, Україна зберегла частину арсеналу — близько 3 мільйонів одиниць. Однак правовий статус їх використання залишається невизначеним, оскільки норми договору забороняють вихід під час активної фази війни.

Активісти та експерти попереджають, що рішення цих країн створює прецедент, який може похитнути й інші угоди в сфері контролю за озброєннями, зокрема щодо хімічної та біологічної зброї.

Вихід з Оттавської конвенції

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції — міжнародного договору, який забороняє застосування, накопичення і виробництво протипіхотних мін.

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В МЗС України зазначили, що ратифікована Україною «Оттавська конвенція», яка забороняє застосування протипіхотних мін, обмежує право на самооборону під час протистояння російській агресії.

Нагадаємо, нардеп Федір Веніславський заявив, Україна готується до виробництва протипіхотних мін.