Україна і Іран показали нову реальність війни: експерти назвали три складові перемоги на полі бою

Досвід України у війні з Росією став прикладом ефективності асиметричної тактики на сучасному полі бою / © Associated Press

У сучасних війнах дедалі більшого значення набуває асиметрична тактика — використання дешевих, нестандартних і технологічних рішень проти сильнішого противника. Такий підхід уже суттєво впливає на перебіг бойових дій як в Україні, так і на Близькому Сході.

Як зазначає аналітик Майкл Демпсі, традиційні методи ведення війни поступово відходять на другий план. Натомість на перший виходять дрони, роботизовані системи та нестандартні стратегії, які дозволяють завдавати значних втрат навіть потужнішим арміям.

Досвід України

Війна Росії проти України стала одним із ключових прикладів ефективності асиметричної війни. Попри значно менші ресурси, українські сили змогли стримати наступ противника, активно застосовуючи нові технології та тактики.

Зокрема, Україна швидко налагодила масове виробництво безпілотників — нині їх виготовляють мільйонами щороку. Дрони використовуються для розвідки, коригування вогню, ударів по цілях і забезпечення логістики на фронті.

Застосування морських безпілотників і ракет дозволило завдати серйозних втрат Чорноморському флоту Росії та змусити його змінити місця базування.

Окрему роль відіграють і наземні роботизовані системи. Лише за перші місяці 2026 року вони виконали десятки тисяч бойових завдань, включно з участю в штурмових операціях.

Також Україна активно б’є по інфраструктурі, яка забезпечує російську військову машину — енергетичних об’єктах і транспортних вузлах.

Ситуація навколо Ірану

Подібні підходи демонструє й Іран у протистоянні зі США та Ізраїлем. Попри масштабні авіаудари, які суттєво послабили його військовий потенціал, Тегеран відповідає асиметрично.

Йдеться передусім про масове застосування дешевих дронів, які використовуються для атак на військові та економічні цілі. Також Іран комбінує запуски великої кількості безпілотників із поодинокими ракетними ударами, ускладнюючи роботу систем ППО.

Важливим фактором є й економіка війни: вартість іранських дронів у рази нижча за ракети-перехоплювачі, що створює додатковий тиск на противника.

Крім того, Іран розширив географію конфлікту, атакуючи об’єкти в країнах Перської затоки та фактично паралізувавши судноплавство в Ормузькій протоці — ключовому маршруті для світових поставок нафти.

Нова реальність воєн

Аналітики вважають, що досвід України та Близького Сходу вже змінює підходи до ведення війни у світі. Інші країни активно вивчають ці приклади та адаптують їх до власних стратегій.

Очікується, що у майбутніх конфліктах ще більшу роль відіграватимуть:

дрони;

автономні системи;

рішення на основі штучного інтелекту.

Також може змінитися структура оборонних витрат: держави все частіше інвестуватимуть у дешеві, але ефективні засоби ураження замість дорогих традиційних систем.

Водночас поширення таких технологій підвищує ризики швидкої ескалації конфліктів і їхнього виходу за межі окремих регіонів.

Експерти сходяться на думці, що асиметрична війна вже стала одним із ключових факторів сучасних бойових дій і визначатиме характер збройних конфліктів у найближчі роки.

