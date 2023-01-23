Україна і Росія наближаються до кривавішого етапу війни - The New York Times

Україна і Росія наближаються до ще жорстокішого й кривавішого етапу війни. Водночас російська влада не шкодує своїх громадян для досягнення мети, яку ставить диктатор Путін.

Про це пише видання The New York Times.

Обидві країни готуються до наступу в найближчі кілька місяців. Україна ― бо для її народу це боротьба за виживання. Росія ― тому що Володимир Путін не здатен визнати, що програє, й намагається якнайшвидше підготувати сотні тисяч окупантів та нові танки й ракети.

"Путін і його поплічники приховують від росіян реальні масштаби втрат ― як людських у бойових діях, так і економічних чи соціальних. Російський диктатор навіть сам відмовляється визнати, що справи в економіці пішли значно гірше, ніж колись", пишуть журналісти.

Зокрема, видання цитує його запитання до чиновника, що звітував про спад виробництва літаків: "Ти що, за дурня мене маєш?"

Однак правда в тому, пише The New York Times, що в дурні намагаються пошити весь російський народ, який до 2014 року, до початку агресії проти України, насолоджувався численними благами західної цивілізації та, фактично, дружнім ставленням до росіян.

"Тепер для українців немає більшого ворога, ніж росіяни, і вони згуртовані у своєму бажанні стати частиною західного світу й відстоювати кожен клаптик своєї землі. Не аж так давно росіяни відчували, що таке вести війну з потужною та безжальною силою, керованою, по суті, одним божевільним, тобто Гітлером. Зараз росіяни опинилися по інший бік цієї історії ― і їм лишається або терпіти, або спробувати вплинути на те, що відбувається з їхньою країною", - зазначає видання.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна в Україні закінчиться 2023 року і затягувати її з українського боку ніхто не збирається.

За прогнозами очільника української розвідки Кирила Буданова, війна закінчиться 2023 року перемогою України. Під перемогою очільник ГУР має на увазі вихід військ на кордони держави 1991 року.

На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, треба бути готовими до тривалої війни РФ проти України. Він також заявив про відсутність ознак того, що російський диктатор Володимир Путін змінив мету війни.

Водночас екскомандувач військами США в Європі Бен Годжес гадає, що Україна зможе виграти війну вже 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може почати новий наступ на будь-якому напрямку.

"Наступ може бути з будь-якого напрямку. Наступ може бути на півдні або сході. Він же ставив за мету вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Ці постійні завдання, сотні, тисячі людей щодня гинуть, а він все одно ставить ці завдання", - сказав президент.

Капітуляцій не буде, Росія має програти - Михайло Подоляк