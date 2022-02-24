Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН через звернення ватажків "ЛДНР" до Путіна

Кулеба вважає, це подальшою ескалацією з боку РФ.
Україна ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН через звернення ватажків бойовиків ОРДЛО до Путіна надати їм військову допомогу.
Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.
Український дипломат наголосив, що прохання ввести на територію так званих "ЛНР" та "ДНР" військових - це означає подальше загостренням безпекової ситуації в Україні.
"Україна звернулася з проханням про термінове засідання Ради Безпеки ООН через звернення російсько-окупаційних адміністрацій у Донецьку та Луганську до Росії з проханням надати їм військову допомогу, що є подальшим загостренням безпекової ситуації", - написав Кулеба.
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