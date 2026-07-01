Україна хоче легально атакувати російський "тіньовий флот": деталі з закритого листа

Україна хоче атакувати російський «тіньовий флот» / © Associated Press

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Україна стверджує, що судна російського «тіньового флоту» можуть розглядатися як військові активи. Таким чином, Київ намагається легітимізувати атаки на російський «тіньовий флот», які стали частішими.

Про це пише Financial Times.

Україна заявляє про законне право атакувати російський «тіньовий флот»

У листі до Міжнародної морської організації (ІМО) від 26 червня, який опинився у руках журналістів, віцепрем’єр-міністр України Олексій Кулеба зазначив, що в України виникають законні питання про те, чи можна розглядати діяльність цих судів лише як звичайні комерційні операції.

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За приблизними оцінками, протягом минулого року Україна завдала ударів приблизно по десятку суден «тіньового флоту» РФ. Водночас українська сторона наголошує, що Росія з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році атакувала понад 200 комерційних суден.

Москва також направила лист до Міжнародної морської організації, звинувативши Україну в «тероризмі» через березневу атаку на російський танкер зрідженого природного газу «Арктичний Метагаз» у Середземному морі.

У своєму зверненні Росія заявила, що пожежа, яка спалахнула внаслідок удару по танкеру, позбавила судно керування та змусила екіпаж евакуюватися. За даними компанії з морської розвідки Windward, після цієї атаки жоден ЗПГ-танкер під російським прапором не проходив через Середземне море.

Проте Олексій Кулеба у листі заперечив російські звинувачення, підкресливши, що нафто- і газовози РФ мають вирішальне значення для отримання доходів до російського бюджету та продовження війни.

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Протягом останніх місяців інтенсивність атак у Чорному морі суттєво зросла. Цього місяця Україна атакувала російський порт Кавказ, а в травні — Туапсе. Росія, своєю чергою, не припиняє обстріли великих українських портів — Одеси, Чорноморська та Південного.

Паралельно боротьбу з «тіньовим флотом» Росії активізували європейські країни. За оцінками суднових брокерів, на тлі посилення санкцій проти Москви та Тегерана світовий «тіньовий флот», що обслуговує також Іран і Венесуелу, стабільно зростає і налічує вже понад 1500 танкерів.

Такі судна користуються нормою міжнародного права, згідно з якою державам заборонено підніматися на борт або зупиняти корабель, який має належну реєстрацію — тобто коли інша країна взяла за нього відповідальність. Проте перевірка на борту дозволена, якщо є підстави вважати, що судно не має приналежності до країни.

Зараз союзники України в ЄС та Велика Британія чинять тиск на морські реєстри таких країн, як Барбадос, Панама та Камерун, вимагаючи позбавлення реєстрації суден «тіньового флоту». Тоді на ці борти можна буде заходити.

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Британія перехопила танкер «тіньового флоту» Росії

Нагадаємо, 14 червня британські військові перехопили в Ла-Манші танкер російського «тіньового флоту». Експрем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав цю операцію черговим ударом по фінансуванню війни Путіна проти України та подякував військовим за захист безпеки країни.

Цей інцидент поповнив перелік нещодавніх атак на кораблі, що перевозять російську нафту: у березні невідомий дрон пошкодив підсанкційний танкер Altura біля Босфору, а в травні Україна уразила два судна безпосередньо поблизу порту «Новоросійськ».

Загалом «тіньовий флот» РФ налічує близько 700 суден, які забезпечують приблизно 40% російського нафтового експорту. Щоб обходити обмеження, кораблі постійно змінюють назви, прапори та реєстраційні дані. Крім того, через погане технічне обслуговування та слабке страхування вони становлять високу екологічну загрозу масштабних нафтових витоків.

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