Україна намагається втримати позиції на тлі масованого наступу Росії, водночас демонструючи здатність до контратак на окремих ділянках фронту.

Про це йдеться в матеріалі The Economist.

12 грудня аналітичний проєкт DeepState повідомив про зміну ситуації навколо Куп’янська на Харківщині: після успішної контратаки Сил оборони більша частина міста перейшла під контроль України, а російські підрозділи залишилися лише в окремих осередках. Того ж дня президент Володимир Зеленський опублікував відео з околиць Куп’янська, фактично спростувавши заяви Кремля про “захоплення” міста.

Деталі операції залишаються засекреченими, оскільки бойові дії тривають. За оцінками, близько 200 російських військових можуть залишатися заблокованими в підвальних приміщеннях. Українські військові не розкривають застосовані тактики, наголошуючи, що ключову роль відіграли нестандартні рішення, маневреність і розуміння дій противника.

Контратака під Куп’янськом стала відповіддю на посилення російського тиску наприкінці літа. Після прориву російських військ через річку Оскіл у вересні ситуація для української оборони стала критичною. Повномасштабні контрнаступальні дії почалися 21 вересня за участі кількох підрозділів, які протягом жовтня–листопада змогли витіснити противника за річку та перерізати шляхи постачання.

Втім, на інших напрямках ситуація для України залишається складною. Росія продовжує повільне, але виснажливе просування на Донбасі та в Запорізькій області, користуючись чисельною перевагою та стабільним поповненням особового складу. За даними української розвідки, російська армія збільшується на 8–9 тисяч військових щомісяця, а загальне угруповання РФ в Україні налічує близько 710 тисяч осіб.

Особливо напружена ситуація склалася в районах Покровська, Мирнограда та Сіверська. У низці випадків українські підрозділи опинилися під загрозою оточення, а евакуація поранених ускладнена через інтенсивні обстріли та застосування російських плануючих бомб.

Додатковим чинником тиску стала активізація російських підрозділів безпілотників, які завдають ударів по логістиці та тилових об’єктах. В окремих районах втрати серед операторів дронів і тилових підрозділів уже перевищують втрати піхоти на передовій.

Попри це, успіх у Куп’янську став рідкісним позитивним сигналом для України. Він продемонстрував, що за умови скоординованих дій і чіткої організації Сили оборони здатні зупиняти й відкидати противника навіть у складних умовах. Українські військові визнають тиск і втрати, але наголошують: організована оборона й точкові контратаки залишаються ключем до стримування російського наступу.

Нагадаємо, раніше кремлівський диктатор Володимир Путін пригрозив, що Москва досягне своїх цілей в Україні винятково воєнним шляхом, відкинувши компроміси щодо окупованих територій і розміщення військ Організації Північноатлантичного договору (НАТО).