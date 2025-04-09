Україна контролює Покровськ, але Кремль рішуче налаштований взяти місто: ISW про загрозу

Покровськ. / © ТСН.ua

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На Покровському напрямку росіяни намагаються штурмувати з трьох напрямків. Втім, окупанти стикаються з контрударами ЗСУ, атаками безпілотників і серйозними втратами техніки.

Про це йдеться звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Війська РФ переслідують три окремі тактичні цілі на Покровському напрямку. Так, ечник оперативно-тактичного угруповання "Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив, що окупанти намагаються перерізати трасу Т-0504 Покровськ-Костянтинівка на північний схід від Покровська, обійти місто із заходу і наступати в напрямку Новопавлівки.

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“Росіяни досягають обмежених успіхів на північному сході від Покровська у напрямку траси Т-0504 та на південний захід від Покровська в напрямку Новопавлівки”, - йдеться у звіті.

Ворог намагається просунутися безпосередньо на південь та південний захід від Покровська, де ЗСУ зосередили більшість своїх контратак у лютому, березні та на початку квітня 2025 року.

Ситуація на північ від Покровська

Наступальні дії на північний схід від Покровська підтримують як поточні зусилля росіян з оточення міста зі сходу та заходу, так і зусилля з тиску на Костянтинівку з півдня шляхом просування вздовж траси Т-0504, а також ліквідації українських позицій на південний захід від Торецька.

Військове командування РФ ввело додаткові підрозділи для наступальних операцій на схід та північний схід від Покровська на початку цього року. Втім, за останні місяці загарбники досягнули лише незначних успіхів у напрямку Костянтинівки. Їм вдалося просунулися лише на п'ять-сім кілометрів на північ від Воздвиженки.

"Росіяни можуть виділити додаткові війська і змінити пріоритети наступальних операцій на північний схід від Покровська, якщо почнуть здійснювати більш значне просування з Торецька в напрямку Костянтинівки", - наголошують в ISW.

Ситуація на півдні та південному заході від Покровська

Американські аналітики зазначили, що ситуація на південь та південний захід від міста надзвичайно динамічна на тлі активізації наступальних операцій армії країни-агресорки і локальних контратак ЗСУ та операцій з використанням безпілотників у цьому районі.

Російські війська активізували наступальні операції на Покровському напрямку в середині березня 2025 року для оточення Покровська та захоплення Покровська і Мирнограда, Втім, додають в ISW, не досягли значних успіхів з кінця осені 2024-го через локальні українські контратаки та операції з використанням безпілотників у цьому районі.

Нещодавно ЗСУ несуттєво просунулися на захід від Котлиного, а також нещодавно незначно просунулися на північний схід від Шевченкового. В ISW нагадали, що наприкінці січня та на початку - в середині лютого 2025 року ЗСУ почали локальні контратаки і досягли незначних успіхів на південь від Покровська в районі Шевченкового і Піщаного та на південний захід від Покровська в районі Котлиного і Надіївки.

"Однак українські сили не змогли закріпитися в цьому районі, а російські війська протягом останніх тижнів повільно відбили більшість незначних просувань українських військ на південь і південний захід від Покровська", - йдеться у звіті.

На захід від Покровська втрати російської техніки потроїлися з початку переговорів США, України та Росії про припинення вогню.

За останні тижні російські війська дещо просунулися ближче до адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями внаслідок механізованих атак у цьому районі, особливо на захід від Преображенки.

“Однак на момент формування поточного звіту, росіяни ще не просунулися на решту три кілометри вглиб Дніпропетровської області”, - додали аналітики Інституту.

БпЛА під Покровськом

В ISW переконані, що російські війська досягли лише незначних успіхів на Покровському напрямку завдяки локалізованим українським контратакам та кращій інтеграції українських наземних та безпілотних сил.

"ISW раніше зазначав, що українські безпілотники відіграли ключову роль у захисті від російського наступу на Покровському напрямку та вздовж усієї лінії фронту протягом останнього року. Хоча Україна має вирішити проблеми з моральним духом, формуванням сил та підготовкою, щоб повністю зупинити російський наступ у Донецькій області", - зазначають американські фахівці.

Втрати і наміри Путіна

За останні 13 місяців армія РФ втратила більше п'яти дивізій танків і тисячі солдатів під час наступу на Покровськ і спроб захопити місто.

"Нинішні російські наступальні операції для захоплення Покровська та наступу на Костянтинівку підкреслюють рішучість президента Росії Володимира Путіна захопити всю Україну військовим шляхом за будь-яку ціну, якщо йому не вдасться зробити це шляхом переговорів”, - кажуть в ISW.

ISW раніше оцінював, що оборонно-промислова база Росії не може виробляти нові бронемашини та артилерійські системи такими темпами, які можуть компенсувати поточні темпи російських втрат у середньо- та довгостроковій перспективі.

"Майбутні російські атаки на Покровськ і Костянтинівку та вглиб них призведуть лише до більших втрат у живій силі та матеріальних засобах, якщо російські військові взагалі здатні проводити такі операції після значних втрат бронетехніки та особового складу за останні три роки бойових дій", - йдеться у звіті.

Також в Інституті вивчення війни переконані, що незважаючи на ці втрати, Путін та військове командування РФ сповнені рішучості захопити Покровськ і атакувати Костянтинівку. Кремль намагається захопити пояс фортець (50-кілометрову лінію чотирьох міст - Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка), на що росіяни можуть витратити кілька років за умови продовження допомоги Заходу для України.

В ISW продовжують вважати, що “фюрер” не зацікавлений у припиненні війни та має намір продовжувати воювати, поки не досягне своїх цілей в Україні, які полягають у поваленні чинної влади та повному знищенні української армії.

Як повідомляв військовослужбовець Окремої артилерійської бригади Нацгвардії Віталій Литвин, РФ відновила наступ на важливій ділянці фронту на Покровському напрямку. Тепер протягом дня фіксують 73–80 бойових зіткнень - як було на початку року.

Дата публікації 21:27, 08.04.25 Кількість переглядів 11 Без утрат вийшли з Курська і нищать ворога на Покровському напрямку: історія гармашів 117-ї бригади