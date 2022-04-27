Україна контролює більшість свого повітряного простору - британська розвідка

Однак Росія продовжує завдавати ударів по українськім військовим цілям та логістичній інфраструктурі.

За даними розвідки Великої Британії, Україна зберігає контроль над більшою частиною свого повітряного простору. Росії не вдалося знищити українські ВПС або придушити систему ППО.

Про це відомство повідомило у Twitter.

Повітряна активність Росії зосереджена насамперед на півдні та сході України, забезпечується прикриття наземним силам. Доступ до повітряного простору північної та західної України дуже обмежений, що залишає можливість лише для ударів дистанційною зброєю.

Росія продовжує бити по українськім військовим цілям та логістичній інфраструктурі.

"Більшість повітряних ударів РФ по Маріуполі наноситься некерованими бомбами. Ця зброя скорочує здатність РФ до ефективного розрізнення цілей під час завдання ударів, що збільшує ризик цивільних жертв", - зазначили в розвідці.

Нагадаємо, Росія готує ракетний удар по невизнаному Придністров'ю з жертвами серед мирного населення.

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