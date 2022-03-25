Україна, Литва та Польща створили спільну групу для розслідування воєнних злочинів Росії

Наразі уже 9 країн здійснюють власні розслідування щодо війни, розв’язаної РФ.

Представники влади України, Литви та Польщі підписали угоду про створення спільної слідчої групи для розслідування агресії РФ та її воєнних злочинів на території України.

Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури.

Зазначається, діяльність ССГ зосереджуватиметься на зборі, безпечному зберіганні та швидкому обміні інформацією та доказами воєнних злочинів РФ, зібраними в ході розслідувань на території держав-сторін, а також оперативно-розшукових заходах. Крім цього, вона займатиметься виявленням активів воєнних злочинців з метою їх заморожування та конфіскації.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова додала, що спільна слідча група відкрита до інших країн-учасників. Вона пригадала, що нині, крім України, ще 9 країн здійснюють власні розслідування щодо війни, розв’язаної РФ: Литва, Польща, Словаччина, Естонія, Німеччина, Швеція, Латвія, Норвегія та Франція.

"В ході зустрічі литовські та польські колеги розповіли про вже проведені кроки у власних національних розслідуваннях. Передусім вони працюють із свідками та потерпілими – біженцями з України. Також в обох країнах почали роботу спеціальні захищені сайти для збору доказів – аналоги єдиного ресурсу Офісу Генпрокурора warcrimes.gov.ua", - йдеться у повідомленні.