Україна мала отримати літаки F-16 ще два роки тому: генерал США про роль винищувачів у війні

На його думку, F-16 збільшать потенціал Повітряних Сил ЗСУ. Однак кількість має значення.
Україна повинна була отримати літаки F-16 ще два роки тому. Але це вже в минулому, а станом на сьогодні українські пілоти повинні готуватися до використання цих винищувачів.
Про це заявив генерал-лейтенант запасу Повітряних Сил США Девід Дептула в інтерв'ю АрміяInform.
"Україна мала отримати F-16 ще два роки тому… Але це вже в минулому… Україні потрібно готуватися до використання цих літаків у тій кількості, яку вона отримує зараз", – каже американський генерал.
На його думку, F-16 збільшать потенціал Повітряних Сил ЗСУ. Однак генерал зауважує, що кількість має значення.
Дептула наголошує, що чим більше F-16 і чим більш досконалі версії F-16 Україна зможе отримати, тим сильнішими будуть ЗСУ в майбутньому.
"Країни-партнери повинні збільшити кількість винищувачів F-16, що надаються Україні; повинні надати вдосконалені блоки F-16, а також сучасне озброєння для F-16. Це стане продовженням посилення спроможностей Повітряних Сил", – підсумував він.
Девід Дептула – генерал-лейтенант запасу Повітряних Сил США, який прослужив в американській авіації 34 роки. Був головним планувальником повітряної кампанії Багатонаціональних коаліційних сил на чолі з США "Буря в пустелі" проти Іраку в 1991 році.
Раніше повідомлялося, що українські пілоти закінчили навчання на F-16 у США та направляються до Європи. Також стало відомо, що у Нідерландах десятеро українських військових пройшли навчання з обслуговування F-16.
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