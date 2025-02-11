Україна масовано б‘є по Росії: експерт назвав важливу мету

Такі дії України спрямовані на зниження виробничих можливостей Росії та ускладнення її військових операцій у майбутньому.

Сили оборони України продовжують атакувати військові об’єкти РФ, щоб послабити військовий потенціал країни-агресора.

Про це в ефірі Radio NV заявив військовий експерт Михайло Жирохов.

Зокрема, його попросили прокоментувати нещодавні вибухи на об’єктах газо- та нафтопереробки, а також інформацію про пошкодження адміністративної будівлі заводу з холдингу "Вертольоти Росії".

"По-перше, потрібно сказати, що реальних наслідків от цих нальотів ми не знаємо. Росіяни поки показують те, що хочуть показати, або є випадкові якісь свідки, які знімають якесь відео, або вони пишуть про незначні прильоти. От це адміністративна будівля...", – зазначив експерт.

На його думку, ймовірно, на підприємстві було знищено чи пошкоджено щось значно важливіше, ніж адміністративна будівля.

Експерт наголосив, що точкові ураження спрямовані на знищення критичного західного обладнання, яке неможливо швидко відновити.

"Я так розумію, що наші військові намагаються знищити, перш за все, західне обладнання, яке неможливо в дуже короткий час поновити. І росіяни потребують якихось зусиль для того, щоб купити якесь імпортне заміщення. Маю на увазі іранські або китайські верстати, або якесь обладнання, яке критично необхідне для виробництва військової техніки. Або амуніції. Щось пов’язаного з військовими. Це звісно не критично станом на зараз. Але, знов-таки, це гра - в довгу", – підсумував Жирохов.

Нагадаємо, сили оборони України у ніч проти 11 лютого уразили Саратовський нафтопереробний завод, який здійснює комплексну переробку нафти.

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