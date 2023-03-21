Україна матиме лише одну спробу великого контрнаступу, другого шансу може і не бути - експерт

Літаки F-16 могли б дуже допомогти Україні в контексті великого контрнаступу. Днями президент Чехії Петр Павел висловився про те, що Україна матиме лише одну спробу великого контрнаступу. Військовий експерт Павло Нарожний пояснив, що президент Чехії вкладає в ці слова.

Про це військовий експерт сказав в ефірі телемарафону у вівторок, 21 березня.

"Літак F-16, на відміну від Су-35 чи МіГ-29, розроблявся як винищувач, але в процесі модернізації став багатоцільовим літаком. Один експерт зазначив, що він несе 8 тонн боєприпасів. Ці боєприпаси — це не тільки ракети, це можуть бути керовані бомби, які з великою точністю на відстані до 50 км влучають на точку на мапі з точністю 1 м. Головний плюс F-16 полягає в тому, що він може виконувати різні завдання. Тобто підтримувати піхоту на полі бою, він бачить ворожий літак, використовує ракети протикорабельних гарпунів. Якби у нас були літаки, озброєні гарпунами, то ми б забули про всі загрози «Калібрів», які наразі стріляють по Києву та іншим містам України. F-16 для нас дуже важливі. Президент Чехії вірно говорить про те, що у європейців, американців, всіх наших країн-союзників не вистачить ресурсів підтримати ще один контрнаступ і Україна має бути успішною, так би мовити, з першої спроби", - впевнений він.

Нарожний вважає, якщо український контрнаступ провалиться, то це дасть можливість росіянам перегрупуватися, провести нову хвилю мобілізації, збільшити виробництво озброєння та техніки.

"Вони мобілізують 300-500 тисяч своїх громадян, у них буде час їх навчити, вони прогонять їх через полігон, видадуть їм зброю, в них буде час підняти свою важку техніку, але для цього потрібно багато часу. Тому що в місяць вони можуть підіймати зі зберігання до 60 танків, але це менше, ніж Україна зараз знищує на полі бою. Якщо ми припинимо палити російські танки, то вони будуть їх дуже швидко відновлювати і відправляти на поле бою. Тоді ситуація восени чи наступної весни, після великої паузи росіян, для нас буде критичною", - підсумував він.

Нагадаємо, у неділю, 19 лютого, в інтерв'ю Rzeczpospolita президент Чехії Петр Павел заявив, що в України цього року буде лише одна спроба для контрнаступу. Як він пояснив, що для нових великих операцій у Заходу може не вистачити ресурсів.

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