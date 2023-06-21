"Україна матиме власний шлях до вступу до НАТО": США про перспективи України

США докладуть зусиль для того, щоб Україна отримала усе необхідне на фронті.

Україна матиме власний шлях щодо вступу до НАТО.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

Зазначається, що США докладуть зусиль для того, щоб Україна отримала усе необхідне на фронті.

"Що стосується України, то вона матиме свій власний шлях до вступу в НАТО", – заявила Сінгх.

У США додали, що їх надихає те, як рухається до НАТО Швеція.

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"Зараз наші зусилля зосереджені на безпекових пакетах, які ми надаємо щотижня або близько того, і на тому, що ми можемо надати їм на полі бою, а також чого вони потребують негайно", – розповіла Сінгх.

Додамо, генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що вже на саміті у липні цього року буде ухвалено допомогу в модернізації ЗСУ.

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