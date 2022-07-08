Україна має докази, що плани РФ не обмежуються захопленням Донецької і Луганської областей - Зеленський

Про це український лідер розповів в інтерв'ю американському телеканалу СNN.

Зеленський наголосив, що є докази, що це не лише захоплення Луганської і Донецької областей.

"Їхні плани зрозумілі - ми знаходили мапи у збитих льотчиків, їхні цілі, ми знаходили цілі у їхніх військових, також були люди полонені військові, які казали, що їм давали накази захопити за 2-3 дні Київ, знущатися з людей, як вони хочуть, стріляти по цивільних і обов'язково по цивільних будівлях, щоб люди боялися, почила бігти, бо це все хитає ситуацію. Тому що в державі потрібне хаос. Вони захоплювали столицю, все це робили в середині нашої держави, ДРГ угруповання працювали у великій кількості". - зазначив президент України.

Зеленський також додав, що попри заяви російської сторони про обстріл лише військових об'єктів, РФ гатила по житлових будинках.

"Стріляли вони як з території окупованого Донбасу по нам ракетами, так і з моря - Каспійського регіону та Криму і з території Білорусі. Усе, що вони говорили, що ми не стріляємо - все це відбулось. Вони стріляли по житлових будинках", - зауважив український лідер.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 135-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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