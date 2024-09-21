Україна має докази умисного обстрілу росіянами представників Червоного Хреста на Донеччині

На території, з якої здійснений постріл, у веденні бойових дій беруть участь 1065-й артилерійський полк 98-ї повітряно-десантної дивізії та артилерійський підрозділ 200-ї окремої мотострілецької бригади РФ.

Правоохоронці за результатами розслідування встановили вид озброєння та підрозділи російських військ, які обстріляли представників Червоного Хреста у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Російська армія 12 вересня вчинила черговий воєнний злочин на Донеччині.

Також читайте Росія намагається узаконити окупацію України через Червоний Хрест – ISW

Війська РФ зі ствольної артилерії завдали удару по трьох автомобілях Міжнародного комітету Червоного Хреста у с. Віролюбівка Костянтинівської територіальної громади під час роздачі гуманітарної допомоги.

Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро працівників Червоного Хреста.

Безпосередньо на місці атаки загинули троє чоловіків. Двоє їхніх колег зазнали осколкових поранень і мінно-вибухових травм.

Слідство підтвердило участь рф в обстрілі місії Червоного Хреста на Донеччині / Фото: Офіс генерального прокурора

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці встановили два місця влучання артилерійських снарядів та одне місце влучання ударного безпілотника.

З місця події були вилучені уламки згаданих боєприпасів та залишки безпілотного апарата.

За результатами проведення слідчих дій, огляду місця події, експертиз і допитів свідків встановлено, що артилерійський обстріл здійснений двома осколково-фугасними артилерійськими снарядами калібру 152 мм та безпілотним баражуючим боєприпасом "Ланцет", що перебуває лише на озброєнні Збройних сил РФ.

За словами генерального прокурора Андрія Костіна, "снаряди 152 мм використовувалися у тандемі з дроном, який має лазерний дальномір-цілевказівник і самостійно виявляє та баражує ціль. Це не лише пояснює знайдені на місці події уламки БПЛА "Ланцет", а й вказує на умисний характер атаки на транспортні засоби та персонал Міжнародного комітету Червоного Хреста".

Враховуючи сліди пошкоджень навколишніх будівель та автомобілів, а також зафіксовані місця влучань боєприпасів, попередньо визначений напрям прильоту. За даними слідства, вогневі позиції артилерійських підрозділів, ймовірно, розташовувались у районі с. Ягідне Бахмутського району Донецької області - території, тимчасово захопленої російськими військами.

За інформацією ОГП, на території, з якої здійснений постріл, у веденні бойових дій беруть участь 1065-й артилерійський полк 98-ї повітряно-десантної дивізії та артилерійський підрозділ 200-ї окремої мотострілецької бригади (ОМБСР).

Зазначені підрозділи росіян мають на озброєнні артилерійські системи для ведення вогню снарядами калібру 152 мм та ударні безпілотники "Ланцет".

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

18 вересня з метою недопущення аналогічних фактів обстрілів та можливої загибелі людей при видачі гуманітарної допомоги рішенням Ради оборони Донецької області введена в дію заборона на переміщення представників благодійних організацій у прифронтових громадах області без відповідного погодження з обласною військовою адміністрацією.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Червоний Хрест зайняв позицію "страуса" в питанні розстрілів українських полонених.

Читайте також: