Україна має готуватись до наступної війни: військовий оцінив перспективи перемовин

Командир відділення батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов «Осман»

Українське суспільство свідомо чи несвідомо готують до територіальних поступок, що є хибним шляхом, який не призведе до справжнього миру. Натомість Україні необхідно готуватися до наступної війни. Таку думку висловив командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар», молодший сержант Станіслав Бунятов «Осман».

Про це він написав у своєму Telegram-каналі «Говорять снайпер+».

«Суспільство прогрівають до територіальних поступок, проте я не розумію навіщо», — написав військовий.

Він вважає, що люди, які адекватно оцінюють ситуацію, розуміють, що за одну кампанію повернути всі території не вдасться. За словами Бунятова, ті, кому треба пояснювати цю просту логіку, переважно «сидять за кордоном».

Він додає, що суспільство, яке спочатку боялося вірити у війну, тепер боїться правди про її продовження і поливає брудом тих, хто відкрито говорить про реальну загрозу.

«Адекватні й так усвідомлюють, що за один захід території ми не повернемо, тому потрібно готуватися до наступної війни», — наголосив молодший сержант.

Він також зазначив, що, безперечно, всі війни закінчуються переговорами й підписанням договорів. Однак наголосив, що не всі договори в історії ділили війни в одній країні на «Першу» та «Другу», натякаючи на те, що можливе перемир’я може стати лише паузою перед новою ескалацією конфлікту.

