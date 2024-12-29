Україна має інструменти, щоб відповісти на нічні обстріли: Луценко поділився планом

Активніше використання дронів-“обманок” дозволило б створити для Росії такий самий психологічний тиск, який щодня відчувають українці через російські атаки.

Україна недостатньо відповідає на повітряні атаки російських окупантів, які тривають щоночі. Частково це можна компенсувати за рахунок масового використання "дронів-обманок”.

Про це в ефірі Radio NV заявив військовослужбовець та співзасновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко.

"Росія активно використовує таку тактику. Вона щоночі засилає до нас не тільки десятки справжніх "шахедів", але й десятки хибних цілей, котрі нашу ППО виснажують не гірше, ніж самі "шахеди". Це відбувається вже багато місяців”, — зазначив Луценко.

На його думку, Україна має масштабувати виробництво дешевих дронів, які можуть не лише імітувати реальні загрози, але й завдавати невеликих ударів.

“Ми могли б запускати більше "обманок". Вони може бути не чистою "обманкою", а може просто нести якийсь невеличкий заряд, мати не таке просунуте обладнання, не таку якість виготовлення. Немає жодних причин відмовляти собі в тому, щоб робити "приманки", які сягнуть Москви, Санкт-Петербурга чи навіть Казані ”, — пояснив військовослужбовець.

Луценко також підкреслив, що масове виробництво таких дронів може стати “народним проєктом”.

Також читайте РФ посилює повітряну війну в Україні: секретний завод нарощує виробництво дронів

“Ба більше, я вважаю, що окремі компоненти, наприклад, фюзеляж, до такого дрону можна було б запросити виготовляти всіх. Аж до учнів старший класів у школах. Замість уроків праці і патріотичного виховання могли б вчитися робити дрони”, — запропонував Луценко.

Він наголосив, що активніше використання дронів-“обманок” дозволило б створити для Росії такий самий психологічний тиск, який щодня відчувають українці через російські атаки.

Нагадаємо, що Росія має намір занурити Україну в цілодобову повітряну тривогу 24/7. Метою є суттєве збільшення навантаження на Сили протиповітряної оборони.