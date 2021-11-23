Україна має новітнє обладнання й технічну перевагу над Росією — експерт

В разі ескалації конфлікту Україна матиме чим відбитись і на суші, і в морі.

Україна має технічну перевагу над Росією після отримання новітніх сучасних розробок. Старі напрацювання СРСР, що складають основу технічного забезпечення РФ і України, українська сторона доповнила обладнанням нового покоління.

Таку думку в ефірі телеканалу "Дом" висловив військовий експерт Михайло Притула.

Він підкреслив, що це техніка абсолютно нова, яка "дивиться у майбутнє".

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"Наприклад, відбиття крилатих ракет. Уявіть собі: летить, скажімо, 60 американських ракет "Томагавк". Щоб їх знищити, російським військовим потрібно вистріляти усі заряди бойових комплексів С-300 чи С-400. А на наступну партію ракет вони вже не мають зарядів", — пояснив експерт.

Притула переконаний, що реакція Кремля на використання ударного безпілотника "Байрактар" на Донбасі була такою бурхливою через те, що Росії фактично нема чим перевершити такі розробки.

"Так, "Байрактари" сьогодні стоять на озброєнні України, і це техніка, на яку в Росії немає відповіді. Тому що ці безпілотники ще треба побачити, помітити. І їх потрібно ще й поцілити: а ті самі комплекси С-300 або С-400 призначені для більших об'єктів. А те, як знищуються російські "Панцирі" за допомогою "Байрактарів", ми бачили. Було багато такого відео на YouTube. Тобто "Панцирі" проти "Байрактарів" просто безглузді", — наголосив військовий експерт.

Притула також зазначив, що переваги українська сторона має і на флоті. І в разі ескалації конфлікту ми матимемо чим відбиватись.

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"Знову ж таки, якщо Україна працюватиме по кораблях російського флоту, які загрожуватимуть Україні, то Росії, в принципі, немає чим відповісти. Адже багато технічних характеристик її навіть найсучасніших комплексів пробиваються сьогоднішніми українськими ракетами", — уточнив Притула.

Нагадаємо, у 2019 році тодішній президент Петро Порошенко заявив про підписання угоди про закупівлю для української армії ударних турецьких безпілотників Bayraktar TB2. У липні цього року стало відомо, що перший ударний турецький безпілотний комплекс Bayraktar TB2 для Військово-морських сил поставлено в Україну.

Своєю чергою, Росія знову стягнула свою військову техніку до кордонів України. Цього разу знімки супутника змусили американську розвідку стверджувати, що Володимир Путін планує повномасштабну війну проти України.

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