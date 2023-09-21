Україна має готуватися до війни на виснаження, Путіну не потрібні переговори – The Economist

Видання The Economist проаналізувало, що далі чекає Україну у майбутньому і чому контрнаступ – не головне.

Україну чекає зміна курсу: вона має менше концентруватися на планах післявоєнної відбудови, а натомість готуватися до тривалої війни.

Про це йдеться у статті The Economist.

У виданні вважають, що українці мають молитися за швидку перемогу, але планувати тривалу боротьбу.

"Контрнаступ, який розпочався в червні, ґрунтувався на надії, що українські солдати, оснащені сучасною західною зброєю та пройшовши навчання за кордоном, повернуть собі достатньо території, щоб забезпечити своїм лідерам сильну позицію на будь-яких наступних переговорах. Цей план не працює", – йдеться у статті.

Журналісти не виключать, що ЗСУ все ще можуть здійснити прорив на фронті у найближчі тижні, але "було б помилкою покладатися на це".

Путіну не потрібні переговори

На думку авторів статті, Україні вимагати припинення вогню чи мирних переговорів безглуздо.

Путін не демонструє жодних ознак бажання вести переговори, і, навіть якби він це зробив, йому не можна було б довіряти. Диктатор чекає, поки Захід втомиться, і сподівається, що Дональда Трампа переоберуть на пост президента США.

"Путіну потрібна війна, щоб підкріпити його внутрішню диктатуру; будь-яке припинення вогню було б просто паузою для переозброєння та підготовки до наступу. Якщо українці перестануть воювати, вони можуть втратити свою країну", – зазначають у статті

Чи готова Україна до війни на виснаження

"І Україна, і її західні прихильники починають усвідомлювати, що це буде жорстока війна на виснаження... Але, на жаль, ні Україна ще не готова, ні її західні партнери. Всі вони все ще зосереджені на контрнаступі", – пише The Economist.

Журналісти радять переглянути військову стратегію України та те, як керується її економіка. Замість того, щоб прагнути перемогти, а потім відбудувати, метою має бути забезпечення того, щоб Україна мала витривалість, щоб вести тривалу війну — і могла процвітати, незважаючи на це.

Що потрібно, аби Україна вистояла

"Перше перекалібрування — військова. Воїни України виснажені виснажені; багато найкращих з них загинули. Незважаючи на мобілізацію, Україні не вистачає живої сили, щоб підтримувати постійний широкомасштабний контрнаступ. Їй потрібно мобілізувати ресурси і змінити правила гри. Нова тактика і технології можуть привести до перемоги над Росією.

Українські технічно підковані підприємці нарощують виробництво безпілотників: українські безпілотники нещодавно знищили російські військові кораблі; їхні ракети, схоже, пошкодили велику систему протиповітряної оборони в Криму. Ймовірно, буде завдано ще багато ударів, щоб знищити військову інфраструктуру Росії і позбавити її військово-морського притулку в Чорному морі.

Не чекайте нокаутуючого удару. Росія також збільшила виробництво безпілотників. Тим не менш, Україна може завдати удару у відповідь, коли Росія бомбить її, і, можливо, навіть стримати деякі атаки", — пишуть у статті.

2) Допомога Україні в технічному обслуговуванні, щоб підтримувати багаторічну боротьбу: простий ремонт, надійне постачання артилерії та навчання.

3) Краща протиповітряна оборона.

"Україна не може процвітати, якщо Росія безкарно підриває інфраструктуру та вбиває цивільне населення, як це було протягом останніх 18 місяців", — зауважують у статті.

4) Економічне перекалібрування.

Виконання цих всіх пунктів вимагають політичної волі від України, а також від її друзів на Заході.

"Дуже багато розмов про Україну базується на "припиненні війни". Це потрібно змінити. Моліться про швидку перемогу, але плануйте тривалу боротьбу — і Україну, яка все одно зможе вижити й процвітати", — радять у виданні.

Нагадаємо, що президент США Байден вирішив, що поки не надаватиме ATACMS Україні.

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