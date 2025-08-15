ТСН у соціальних мережах

Україна має право бити по російських нафтопроводах та НПЗ: у Defense Express назвали причину

Росія фінансує війну проти України за рахунок експорту нафтопродуктів, тому нафтопереробні заводи та інші енергетичні об’єкти країни-агресора є легітимними цілями.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Пожежа на НПЗ після удару дронів

Пожежа на НПЗ після удару дронів

Об’єкти російського нафтопереробного сектору, зокрема й газопровід «Дружба», є законними військовими цілями для ЗСУ, адже Москва використовує прибутки від експорту пального для ведення війни.

Про це в етері Еспресо заявив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

«Варто відразу пояснити, що всі російські об’єкти нафтопереробного сектору, а також ті, які використовуються ворогом для постачання енергоносіїв, є військовими цілями. Зокрема, й газопровід „Дружба“. Ворог використовує його для експорту нафтопродуктів, отримуючи кошти на ведення війни проти України», — зазначив він.

За словами експерта, до таких об’єктів належать і нафтопереробні заводи. Один із прикладів — підприємство «ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка», яке переробляє близько 5% нафти від усього обсягу в РФ на рік.

«Там виробляють усі види пального. Насамперед ті, що використовують збройні сили країни-агресора: дизель, три види керосину для військової авіації, а також усі види бензину. Щороку підприємство готує понад 17 млн тонн нафтопродуктів. Частина йде на експорт, забезпечуючи прибуток і можливість продовжувати війну. Саме тому всі ці підприємства є цілком законними цілями для Сил оборони України», — наголосив Рябих.

Він додав, що частота й ефективність українських ударів по території РФ свідчить про досягнення планових обсягів виробництва далекобійних засобів українським оборонно-промисловим комплексом.

«За повідомленнями окупантів, іноді є влучання в їхні цивільні об’єкти. Втім, у тих же російських telegram-каналах пишуть, що це наслідок роботи їхньої протиповітряної оборони, яка збивала наші дрони, що летіли на військові цілі. Україна не веде й не вела боротьбу з цивільними об’єктами на території РФ», — підкреслив експерт.

Раніше повідомлялося, що українські військові завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»).

Ми раніше інформували, що після атаки українських безпілотників Саратовський НПЗ Роснефти в Поволжі припинив прийом нафти.

