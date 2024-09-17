Україна має право на удари по Росії за міжнародним правом — генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що єдиний спосіб для України захистити себе — це завдавати ударів по російських військових базах, артилерії, ракетних установках та аеродромах, які використовуються для атак на Україну.

Про це написало видання Foreign Policy.

"Немає сумнівів, що Україна має право завдавати ударів по законних цілях на території Росії. Ми повинні пам'ятати, що це агресивна війна, яку Росія розв'язала проти свого сусіда, України. Це війна за вибором Росії. Це грубе порушення міжнародного права. Згідно з міжнародним правом, Україна має право на самооборону, а самооборона передбачає завдавання ударів по цілях на території агресора, яким у цьому разі є Росія", — зазначив він.

Нагадаємо, президент Естонії Алар Каріс заявив, що спочатку треба завершити бойові дії, а вже потім розпочати переговори з Росією, яка наразі висуває неприйнятні пропозиції.

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