Велика Британія буде щорічно виділяти 3 млрд фунтів стерлінгів на військову допомогу для України.

Голова МЗС Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право завдавати ударів по обʼєктах на території Росії, оскільки Москва так само завдає ударів по території України.

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Про це він заявив в інтервʼю агентству Reuters.

"Україна має це право. Подібно до того, як Росія завдає ударів всередині України, ви можете цілком зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищається", — сказав Кемерон.

Крім того, він заявив, що Велика Британія буде щорічно виділяти 3 млрд фунтів стерлінгів на військову допомогу для України.

"Ми будемо надавати три мільярди фунтів стерлінгів щороку стільки, скільки буде необхідно. Ми просто вичерпали все, що могли, щодо надання обладнання", — сказав він.

Також голова МЗС Великої Британії привітав виділення військової допомоги Україні зі сторони США, але уникнув на запитання, як можливе переобрання Трампа вплине на підтримку Києва Вашингтоном.

"Не нам вирішувати, кого американці оберуть своїм президентом — ми будемо працювати з ким би це не було", - сказав Кемерон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Жданов пояснив, коли Україні дозволять бити по військових об'єктах на території РФ західною зброєю.

Крім того, ми раніше інформували, що голова МЗС Латвії Барба Браже заявила, що деякі західні країни дозволили Україні атакувати їхньою зброєю військові об'єкти на території Росії.

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