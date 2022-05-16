Україна має шанс стати членом НАТО без етапу ПДЧ: очільниця посольства США пояснила, як це можливо

Україна може вступити до Альянсу без етапу Плану дій щодо членства.

План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО. Але цей механізм дозволяє державі-кандидату досягнути вимог, утім, якщо країна вже відповідає усім вимогам – то ПДЧ стає непотрібним.

Про це заявила очільниця посольство США в Україні Крістіна Квін в інтерв’ю "Європейській правді".

"США – лише один з 30 членів Альянсу, тому можу говорити лише про американську позицію. Ми продовжуємо підтримувати політику відкритих дверей для усіх "держав-аспірантів", включно з Україною, якщо вона прагнутиме приєднатися до Альянсу", - сказала Квін.

Що ж стосується можливості вступу Фінляндії без ПДЧ, то, з її слів, План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО.

"А отже, Україна також може вступити до Альянсу без ПДЧ. Однак я би не називала це скороченою процедурою. ПДЧ – це механізм, який дозволяє державі досягнути вимог. І якщо якась держава вже відповідає усім вимогам – то ПДЧ стає непотрібним. Тому як Україна, так і будь-яка інша держава не має отримувати План дій щодо членства та виконувати його у разі, якщо ви загалом будете відповідати більшій частині вимог", - пояснила Крістіна Квін.

Нагадаємо, у НАТО спрогнозували час вирішальної фази війни в Україні.

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