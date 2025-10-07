ТСН у соціальних мережах

Чи має шанс Україна виграти війну: аналітик The Atlantic відповів

Україна має шанс виграти війну на виснаження, тоді як Росія втрачає темп і ресурси.

Чи має шанс Україна виграти війну: аналітик The Atlantic відповів

Українські військові компенсують нестачу людей технологіями та розумною тактикою / © ТСН.ua

Україна тримає оборону і виснажує армію РФ, швидко навчається воювати ефективніше, отже має шанси перемогти у війні.

Про це йдеться у аналітичному матеріалі The Atlantic.

Як зазначив автор Роберт Ф. Ворт, попри дефіцит людського ресурсу, Україна має шанси перемогти у війні на виснаження, а Росія втрачає час.

За оцінкою Ворта, Росії не вдалося реалізувати план із захоплення низки стратегічних міст та логістичних центрів на північному сході України. Для цього, за його словами, Кремлю знадобилися б роки інтенсивних боїв, з огляду на послідовні успіхи українських сил у враженні тилових баз і паливної інфраструктури РФ.

«Путін фактично визнав поразку, коли в серпні вимагав від України добровільно передати весь регіон, але ця пропозиція не мала жодних шансів», — підкреслює автор.

Журналіст зазначає, що українські офіцери шукають шляхи компенсувати нестачу особового складу, покладаючись на інноваційні технології. Одним із ключових факторів стала масштабна модернізація дронових підрозділів, які дозволяють утримувати перевагу в розвідці та точкових ударах.

Командири також посилюють ефективність оборони завдяки обережнішому використанню артилерії, точнішому плануванню переміщень військ, а також удосконаленим схемам ротації.

За словами одного з українських командирів, на якого посилається автор, головне завдання — уникати прямих боїв, щоб зберегти життя солдатів і поступово виснажувати противника.

Ворт зазначає, що якщо дев’ять місяців тому ситуація на фронті виглядала критично — із затримками постачання зброї та російськими «м’ясними штурмами», — то нині Україна демонструє зрілість і гнучкість, адаптуючись до умов довготривалої війни.

«Росія не здатна перемогти, якщо Захід не здасться», — наголосив колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес у коментарі The Atlantic.

Тож, час, який донедавна працював на користь Росії, поступово перехиляється на бік України, резюмує журналіст.

Попри труднощі з мобілізацією, зазначається, що українці до 25 років проявляють високу мотивацію та стійкість, стаючи одним із головних ресурсів у тривалій боротьбі за незалежність.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп тим часом заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk.

У Кремлі вже відреагували. Там заявляють, що ситуацію на полі бою це не змінить.

