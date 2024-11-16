Україна має сировину та технології для швидкого виготовлення ядерної бомби — військовий ветеран

На думку Олексія Гетьмана, щоб збагатити уран та створити ядерну зброю знадобиться небагато часу.

Для створення ядерної бомби із власної сировини українським фахівцям може знадобитися близько двох місяців.

Таку думку висловив ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в ефірі телеканалу “Еспресо”.

"У нас є технології, розуміння, фахівці для створення ядерної бомби, потрібен лише фінансовий ресурс, точніше енергетичний, щоб перетворити уран на речовину для вибуху”, - зауважив він.

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Олексій Гетьман нагадав, що Україна видобуває власний уран, і припустив, що для того, щоб збагатити уран та створити бомбу знадобиться небагато часу.

При цьому він зауважив, що вступ до НАТО є кращим альтернативним варіантом до створення власної ядерної зброї.

"Я погоджуюся з президентом Зеленським, який сказав, що у нас два шляхи – або у НАТО, або повертаємо ядерну зброю. Ми хочемо рухатися у НАТО, якщо Україну туди не пускають, то штовхають нас на інший шлях. Ми можемо доволі швидко зробити цю бомбу, можливо, до нового року не встигнемо, але за два місяці це можливо", – констатував військовий ветеран.

Нагадаємо, раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що інформація про те, що Україна за декілька місяців "може розробити елементарну ядерну зброю", насправді не відповідає дійсності. За його словами, використання Україною ядерних матеріалів у військових цілях неможливе.

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