Україна має свої козирі: полковник США пояснив, що може змінити перебіг війни

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Реклама

Україна, попри потужний тиск з боку Росії та масовані атаки по цивільній інфраструктурі, продовжує тримати оборону й демонструє стійкість на полі бою. Водночас держава могла б значно посилити свої позиції, якби отримала конкретні військові переваги від партнерів, насамперед європейських.

Про це в коментарі «24 Каналу» заявив полковник армії США у відставці Джон Світ.

За словами Світa, Україна справді не контролює позицію США, однак має власні та європейські інструменти впливу. Українські військові продовжують ефективно стримувати російські війська, щоденно завдаючи їм значних втрат, попри масштабні атаки з повітря.

Реклама

Він наголосив, що Росія дедалі активніше застосовує безпілотники та балістичні ракети, спрямовуючи удари по цивільній інфраструктурі, однак навіть у таких умовах Україна зберігає боєздатність.

Що може змінити перебіг війни

Полковник США у відставці переконаний, що для зміни ситуації на фронті та зменшення загроз для мирного населення Україна потребує конкретних рішень з боку партнерів. Ключовими він назвав:

створення безпольотної зони над Україною або окремими регіонами;

розгортання інтегрованої багаторівневої системи протиповітряної оборони;

посилення ударів по логістичних вузлах Росії за межами України;

надання далекобійних систем озброєння, зокрема ATACMS, HIMARS, Storm Shadow і ракет Taurus;

знищення виробничих потужностей РФ, де виготовляють дрони та ракети.

Світ наголосив, що один із найефективніших способів ослабити російську армію — не допустити її потрапляння на територію України. Переривання шляхів постачання змусить війська окупантів втрачати боєздатність через нестачу боєприпасів, пального та продовольства.

Окремо експерт підкреслив, що без посилення протиповітряної оборони Україна й надалі залишатиметься під загрозою масованих атак дронами та ракетами. Альтернативою безпольотній зоні він назвав удари по системах запуску ще на території Росії, до моменту їхнього застосування.

Реклама

За словами полковника, саме комплексний підхід — від захисту неба до знищення логістики й виробництва озброєнь — може дати Україні реальні стратегічні переваги у війні.

Нагадаємо, що у порту Новоросійська підводні дрони Sub Sea Baby Служби безпеки України вразили підводний човен класу 636.3 "Варшав’янка«. За наявною інформацією, субмарина зазнала критичних ушкоджень та фактично виведена з бойового складу.

Як зазначають силовики, операцію проводили спільно 13-те Головне управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морські сили України. Це перший задокументований випадок успішного ураження бойового підводного човна безпосередньо в пункті базування за допомогою підводних дронів.